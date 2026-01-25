Destro dalla distanza di Ferguson: palo e gol, il Bologna passa in vantaggio sul Genoa

Si sblocca il punteggio al "Ferraris". Il Bologna è in vantaggio per 1-0 sul campo del Genoa. A siglare la rete che stappa il match è Lewis Ferguson, abile a farsi trovare dal limite dell'area e a calciare potenza e angolato un pallone che dà un bacino al palo e si insacca nella porta di un incolpevole Bijlow.