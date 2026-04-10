Bologna, Ferguson: "Aston Villa fortissimo, dispiace perdere così. I dettagli fanno la differenza"

Lewis Ferguson è ormai da tempo uno dei leader del Bologna, tant'è che indossa la fascia da capitano e ha un ruolo di primaria importanza anche all'interno dello spogliatoio. Dopo la sconfitta per 3-1 al Dall'Ara contro l'Aston Villa, il centrocampista ha parlato così al sito ufficiale del club rossoblù: "Loro sono fortissimi e sapevamo che sarebbe stata una bella sfida. Dispiace perdere così perché avevamo approcciato bene la gara con un primo tempo dominato in cui abbiamo creato tante occasioni".

L'episodio che ha un po' tagliato le gambe agli emiliani è stata la rete di Watkins: "Il primo gol è arrivato al 44’ e nel secondo tempo il 2-0 su un nostro errore che ci ha messo in difficoltà. Abbiamo continuato a spingere fino alla fine, ma non è bastato, secondo me a questo livello sono i piccoli dettagli che fanno la differenza e questa sera si è visto. Giovedì andremo al Villa Park per recuperare il risultato".