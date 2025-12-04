Ciro è pronto a tornare: Immobile convocato. Italiano: "Spero sia libero da pensieri"

La grande attesa è finita, o quasi. Dopo oltre tre mesi di assenza, Ciro Immobile è pronto a tornare: l’attaccante rientra fra i convocati del Bologna per la gara di Coppa Italia con il Parma, anche se difficilmente giocherà dall’inizio. Mancava in lista, comunque, dal 23 agosto, quando rimediò uno stiramento alla coscia con la Roma.

“Il ragazzo è guarito e ora bisogna alzare condizione, minuti e tenuta - ha detto in conferenza stampa Vincenzo Italiano. Mi auguro che mentalmente sia libero da ogni pensiero”. Nell’incontro con i cronisti, il tecnico rossoblù ha ipotizzato l’impiego dall’inizio di Sulemana, ma escluso quello di Pessina: “Farà una grande carriera, e in caso sarei tranquillo, ma vorrei dare continuità a Ravaglia”.

Sul fronte opposto, il tecnico ducale Carlos Cuesta è consapevole di sfidare chi scende in campo per difendere il titolo: “Loro sono una squadra molto consolidata, sono arrivati in Champions League e hanno fatto cose straordinarie come vincere la Coppa Italia l’anno scorso - ha ricordato in conferenza stampa. Noi dobbiamo consolidare i nostri passi per diventare ogni giorno migliori come squadra e come società, e pensare a breve termine per farli diventare una realtà, step by step”.