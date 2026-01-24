Bologna, i convocati di Italiano: torna Bernardeschi, prima per Helland e Sohm

Invertire il periodo di crisi e rimettersi in marcia. Questo l'obiettivo del Bologna di Vincenzo Italiano, domani alle 15:00 impegnato a Marassi contro il Genoa. Per l'occasione saranno 25 i calciatori convocati che prenderanno parte al match. Torna a disposizione Federico Bernardeschi dopo la frattura alla clavicola. Prima anche per i nuovi arrivati Helland e Sohm. Out l'infortunato Lucumì e lo squalificato Miranda. Questa la lista completa:

Portieri - Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori - Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Holm, Lykogiannis, Vitik, Zortea.

Centrocampisti - Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti - Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.