Lookman si allontana faticosamente dalla Serie A: ma con il Fenerbahçe non ci siamo ancora

Ademola Lookman è ancora lontano dal diventare una delle stelle della massima divisione turca: Fenerbahçe e Atalanta sono ancora nel pieno della trattativa per definire le modalità di pagamento e le garanzie bancarie relative all'affare. La valutazione complessiva è stata fissata a 40 milioni di euro (bonus inclusi), ma manca ancora il via libera definitivo sui dettagli finanziari dell'operazione. Rispetto all'estate però l'accordo sulla sua valutazione è un bel passo in avanti.

Nel frattempo, il club turco ha fatto passi avanti decisivi per Sidiki Cherif dell'Angers: l'operazione è impostata su un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni di euro più bonus. Cherif (19) è cresciuto nel settore giovanile del club della Loira mettendo a referto in questa stagione 20 presenze e 4 reti.

In carriera il nigeriano classe '97 vanta 137 presenze e 55 gol con l'Atalanta, 49 gettoni e 12 reti con il Charlton, 48 sfide e 4 centri con l'Everton, 42 match e 8 gol con il Leicester, 35 partite e 4 reti con il Fulham, 24 apparizioni e 5 centri con il Lipsia e 2 gare e 2 gol con l'Under 23 dei Toffees. Inoltre è sceso in campo 41 volte con la Nigeria, segnando 11 reti.