Live TMW Bologna, Italiano: "Castro ci ha regalato tre punti. Adesso dobbiamo continuare"

20.15 - Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per la venticinquesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Comincia la conferenza stampa di Italiano

Non è ancora la svolta?

"Avevamo vinto a Verona, poi con il Maccabi, ma senza dare continuità di risultati. Bene oggi, i ragazzi hanno capito l'importanza e i due gol lo dimostrano: abbiamo messo del nostro per buttarla dentro. Gli attaccanti determinano e posso farti vincere le gare, Castro ci ha regalato tre punti. Dobbiamo aggiungere altre prestazioni così, ma anche meglio. Non siamo una squadra che si deprime, ma ci presentiamo sempre approcciando bene e lavorando. Oggi la differenza è stata fatta nella testa, i gran gol fatti lo hanno dimostrato. Dobbiamo aggiungere risultati"

Cosa c'è stato di diverso?

"C'era grande attenzione già nel riscaldamento, avevamo grande qualità già durante il riscaldamento. I due gol fatti sono di qualità, lo avevamo visto già nel riscaldamento. Approccio e mentalità ci hanno premiato: abbiamo fatto il calcolo, dall'Inter sono passati 45 giorni e da lì ci siamo allontanati tanto perdendo troppe gare, alcune anche immeritate. E' venuto fuori l'orgoglio, sono contento perché attacchiamo la spina nei momenti che contano"

Che risposte le ha dato Sohm?

"Mi è piaciuto tanto, Paleari ha fatto una parata incredibile. Gli ho detto che doveva attaccare di più di fianco a Castro. Se si leggono bene le gare e fai qualche cambiamento...Era la sua prima da titolare, è un ragazzo molto applicato e mi è piaciuto tanto. Sa lavorare da centrocampista, attacca gli spazi ed è intelligente. Mi è piaciuto anche Joao Mario, è una giornata positiva"

Che gol ha fatto Castro?

"Ha cercato di lavorare con la palla addosso, ha fatto ciò che deve fare un centravanti: ha tenuto tanti palloni, ci ha fatto rifiatare e ha segnato il gol che ci ha fatto vincere"

Termina la conferenza stampa di Italiano