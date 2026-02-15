Malen in apertura, Spinazzola in chiusura: il primo tempo di Napoli-Roma finisce 1-1

Dopo 45 minuti Napoli e Roma sono sull'1-1 al Maradona: Malen porta avanti i giallorossi in apertura di frazione, poi a cinque minuti dall'intervallo Spinazzola sigla l'1-1.

Segna sempre Donyell Malen

Senza McTominay da un lato, senza Dybala e Soulé dall'altro, la qualità comunque non manca. Fin dai primi minuti. Così come non manca l'intensità, e c'era da aspettarselo con Conte e Gasperini in panchina. Napoli-Roma fin da subito è una partita fatta di duelli e attacchi alla profondità. E da un attacco alla profondità nasce, dopo appena sei minuti, la rete del vantaggio giallorosso. Il marcatore? Manco a dirlo: Donyell Malen, al quarto gol in cinque partite in Serie A. L'ex Aston Villa finalizza al meglio un'azione in verticale dei capitolini, rifinita da un altro neoacquisto, Bryan Zaragoza, alla prima da titolare dal suo sbarco in Italia.

Gara tattica, ma il Napoli la riprende

Il Napoli fa fatica a reagire perché la Roma tiene molto bene il campo. Anzi, sono Pellegrini e compagni a sfiorare il raddoppio, ancora con Malen: vince un uno contro due, si allarga e da trenta metri manca di poco fuori. E' l'unica occasione da gol non trasformata in rete nel primo tempo, perché per il resto la partita si fa molto tattica, con entrambe le squadre molto attente nei duelli. Solo a cinque minuti dal duplice fischio arriva il primo tiro in porta del Napoli, che vale l'1-1: dopo un lungo giropalla Spinazzola si regala il gol dell'ex con un tiro da fuori area che, deviato da Celik, finisce per beffare Svilar. Finisce così 1-1 la prima frazione di gioco.

