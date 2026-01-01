Spinazzola, gol da fuori in Napoli-Roma: eguaglia Totti, De Rossi e Insigne in un dato

Certe partite sembrano scritte dal destino, e Leonardo Spinazzola lo sa bene. L’esterno del Napoli trova infatti il gol dell’1-1 contro la Roma, ripetendosi dopo la rete segnata ai giallorossi già nella scorsa stagione all’Olimpico. Stavolta lo fa al Maradona, con una conclusione dalla distanza che cambia volto alla gara.

Il tiro di Spinazzola parte secco da fuori area e trova una deviazione decisiva di Zeki Celik, che mette fuori causa Mile Svilar e ristabilisce l’equilibrio nel punteggio. Per il laterale azzurro è il terzo centro in campionato, conferma di una fase offensiva sempre più incisiva.

La rete entra anche negli annali statistici: nelle ultime 20 stagioni di Serie A, Spinazzola è soltanto il quarto italiano a segnare da fuori area in una sfida tra Napoli e Roma, dopo Daniele De Rossi, Francesco Totti e Lorenzo Insigne. A riportarlo sono gli esperti di statistiche di Opta.