L'Amorim sbagliato: Alex diventa l'ex allenatore dello United. La gaffe in Cremonese-Genoa

Il centrocampista Amorim è arrivato da poco nel mondo della Serie A, il Genoa lo ha acquistato nello scorso calciomercato di gennaio, e nonostante si sia rivelato un colpo piuttosto oneroso per il Grifone, da 10 milioni di euro circa, non è ancora così noto al grande pubblico. Osservando quanto mostrato dalla grafica mostrata nel corso della partita di oggi tra il Genoa e la Cremonese, forse anche da qualche addetto ai lavori.

La gaffe di cui si è resa protagonista Lega Serie A è innocua e simpatica, non c'è nessuna conseguenza che vada oltre a una risata: nel finale di Cremonese-Genoa il tecnico rossoblù De Rossi ha fatto alzare dalla panchina Amorim, per dare il cambio a Frendrup. La grafica ha mostrato i nomi dei due, e se l'immagine di Frendrup mostrava effettivamente il volto del centrocampista danese, quella di Amorim aveva qualcosa di strano: il volto sulla figurina non era infatti quello di Alex, giovane centrocampista dei liguri, bensì di Ruben, anche lui dello stesso ruolo quando giocava ma nel frattempo ritiratosi e divenuto allenatore di successo in patria ma poi anche simbolo del disastro Manchester United, e di recente esonerato dai Red Devils.

Alexsandro Amorim, meglio noto come Alex Amorim o più semplicemente Amorim, è approdato al Genoa dall'Alverca alla fine del calciomercato di gennaio 2026, per 7,5 milioni di euro di parte fissa più bonus. Per lui quello di oggi, tra l'altro, era l'esordio in rossoblù.

Nella foto dell'articolo, il fotogramma del momento 'incriminato' durante Cremonese-Genoa