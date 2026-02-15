Il Napoli riacciuffa la Roma a cinque minuti dall'intervallo: gol dell'ex per Spinazzola
Ancora Leonardo Spinazzola contro la Roma, com'era accaduto nella scorsa stagione all'Olimpico. L'esterno del Napoli realizza il terzo gol del suo campionato con un tiro da fuori che, deviato da Celik, beffa Svilar. 1-1 al Maradona.
