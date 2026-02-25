Bologna, Italiano: "Castro o Dallinga? Fiducia in entrambi. Bernardeschi un animale"

Vincenzo Italiano potrebbe puntare, per la quarta partita consecutiva, su Santiago Castro. Il tecnico del Bologna, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con il Brann, ha spiegato percHé in questo caso, nel dualismo con Thijs Dallinga, la necessità di operare rotazioni lo preoccupa meno: “In passato avevo detto che c'è gente non abituata a giocare così tanto perché si fa fatica a recuperare. Temevo per Miranda che stava giocando con continuità e si è fatto male, lo stesso per Heggem. Vedremo domani, però sia Santi sia Thijs hanno la mia massima fiducia e chiunque giocherà dovrà cercare di trascinarci".

Spazio poi ancora ad alcune considerazioni su Federico Bernardeschi: "C'è ancora molto margine per rivederlo a livelli alti. Prima dell'infortunio si stava esprimendo con continuità. Lui è un animale, l'infortunio lo ha rallentato ma ora sta tornado quello visto prima dell'infortunio con l'Inter in Supercoppa. Ha esperienza, ha giocato in Europa, ha vinto un Europeo, l'unica cosa che si doveva fare con lui era rimetterlo in condizione fisica-atletica. Penso che possa ancora crescere da qui ai prossimi due mesi e mezzo. Può ritrovare quella condizione strepitosa che stava avendo prima dell'infortunio".

La conferenza stampa di Italiano.