Live TMW Lazio, Cataldi: "La fine del mercato ci ha dato più serenità. Non mi vedo come mezzala"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della vittoria della Lazio contro il Bologna nei quarti di finale di Coppa Itala Frecciarossa (1-1 il risultato finale dei tempi regolamentari firmato dalle reti di Castro e Noslin, 1-4 dopo i calci di rigore), è intervenuto Danilo Cataldi. Il centrocampista biancoceleste ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

00.06 - Inizia la conferenza stampa di Danilo Cataldi.

Quanto è bello passare il turno? La Coppa Italia è l'obiettivo di questa stagione?

"C'è molta contentezza. Abbiamo fatto un cammino ostico affrontando MIlan e Bologna e arrivare a questo punto è molto importante. Ora dobbiamo crederci".

Come vi siete allenati per i calci di rigore?

"In maniera molto tranquilla. Ne abbiamo tirati due a testa in totale serenità".

Questo gruppo ha più o meno entusiasmo rispetto a quello precedente?

"I ragazzi che sono andati via ci hanno dato una grossa mano fino all'ultimo. A livello professionale sono stati perfetti. Sono arrivati ragazzi giovani e ora aver chiuso la parentesi mercato ci ha dato più serenità. Penso che questa squadra stia crescendo ed abbia voglia di imparare. Ora si sta creando un gruppo con ottimi margini di crescita e soprattutto eterogeneo, tra noi 'vecchiotti' ed i più giovani che hanno molta voglia".

Sarri ha detto che lei e Rovella non potete coesistere, lei giocherebbe da mezzala lasciando la regia a Rovella?

"Io non mi vedo come mezzala. L'ho fatto ad inizio carriera quando avevo una decina di anni in meno. Adesso non saprei quello che potrei fare, dovremmo provarlo in allenamento. In questo momento anche solo pensarlo mi risulta abbastanza complicato, poi ovviamente le scelte le fa il mister".

Cosa pensa di Taylor?

"Il mio giudizio non serve, ci sta pensando già il campo. È un ragazzo sveglio ed è sceso in campo due giorni dopo che è arrivato. Ci sta già dando molto e noi dovremmo metterlo nelle condizioni di andare verso la porta perché ha capacità anche in zona gol. Spero in una ulteriore crescita perché ha qualità sia come ragazzo sia come calciatore".

