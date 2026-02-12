Vicenza a +16 sul secondo posto. Gallo: "La vittoria sulla Pro Vercelli è un segnale forte"

Dopo qualche pareggio di troppo, è tornato a vincere il Vicenza, che ha battuto la Pro Vercelli nella sfida che si è giocata in occasione della 26ª giornata del campionato di Serie C, Girone A (CLICCA QUI per il riepilogo completo del turno); una vittoria, quella dei biancorossi, che li proietta a 66 punti in classifica, 16 di vantaggio sul secondo posto occupato dall'Union Brescia.

Torneo ormai virtualmente concluso? Ci va cauto, nel posto gara, l'allenatore biancorosso Fabio Gallo: "Voglio fare i miei complimenti alla Pro Vercelli - si legge sul portale trivenetogoal.it - perché ci ha affrontato a viso aperto, ma mi aspettavo una partita così. A ogni modo, complimenti anche alla mia squadra, autrice di una partita straordinaria e superlativa. I ragazzi hanno fatto molto bene e per determinazione è una vittoria che dà un segnale forte al campionato. Vedo i ragazzi che mettono in pratica in modo straordinario quello che chiedo a livello tattico, ormai andiamo in modo automatico".

Una nota conclusiva anche a Riccardo Gagno, che si è contraddistinto contribuendo in modo sostanziale alla vittoria: "C'è poco da dire, è il miglior portiere della Serie C".