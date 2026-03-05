Bologna, Lykogiannis pronto a tornare. Oggi proverà ad allenarsi con il resto del gruppo

Il Corriere dello Sport di oggi fa il punto su un rientro importante per Vincenzo Italiano, quello di Charalampos Lykogiannis. Il laterale sinistro del Bologna, indisponibile da metà del secondo tempo della gara contro il Parma dell'8 febbraio a causa di una tendinopatia dei flessori di destra, dovrebbe riuscire a essere convocato per l'impegno di domenica contro il Verona.

Oggi il test decisivo: proverà ad allenarsi in gruppo

Oggi, a Casteldebole, Lykogiannis proverà a lavorare a pieno ritmo e se supererà il test si unirà al resto del gruppo. Toccherà poi a Vincenzo Italiano decidere se farlo giocare dal primo minuto, se farlo subentrare o se tenerlo in panchina. La sensazione è che prevarrà la prudenza, anche perché il problema fisico è stato fastidioso e ha richiesto qualche tempo in più del previsto per essere smaltito completamente.

I suoi numeri bolognesi: 90 presenze in quattro anni

Lykogiannis ha collezionato con la maglia del Bologna, dal suo arrivo nell'estate 2022, un totale di 90 presenze, 4 gol e 9 assist in tutte le competizioni ufficiali. In Serie A pura ha disputato la maggior parte delle partite, con un contributo costante come terzino sinistro. Nella stagione attuale 2025/26 ha già accumulato 16 presenze totali, segnando 1 gol e fornendo 3 assist in campionato, confermando il suo ruolo di rotazione solida nel reparto difensivo bolognese sotto la guida di Italiano.