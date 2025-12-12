Bologna, Miranda: "Mi è piaciuta la reazione avuta. Con Italiano sto crescendo molto"

Seconda vittoria consecutiva per il Bologna in Europa League, che ieri sera ha battuto in rimonta a domicilio il Celta Vigo per 2-1 grazie alla doppietta di Federico Bernardeschi.

Al termine del match, il difensore dei rossoblù Juan Miranda è intervenuto ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto una bella partita, mi è piaciuta la reazione della squadra dopo la rete subita. Ci siamo meritati questa vittoria. Loro sono una bella squadra, sapevamo che non sarebbe stato facile. Questa vittoria vale anche come regalo di compleanno al Mister, con lui sto crescendo molto".

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Celta Vigo (3-4-3): Radu; J. Rodriguez, Starfelt, Ristic; Carreira, Beltran (35’ st Roman), Moriba, Mingueza (22’ st Rueda); Swedberg (23’ st Aspas), Iglesias (23’ st Jutgla), Zaragoza (1’ st Alvarez). A disp.: Villar, M. Alonso, Fernandez, Lago, El-Abdellaoui, D. Rodriguez, Sotelo. All.: Giraldez

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lykogiannis, Miranda; Moro (43’ st Odgaard), Pobega (43’ st Ferguson); Bernardeschi (36’ st Orsolini), Fabbian, Rowe (23’ st Cambiaghi); Castro (36’ st Dallinga). A disp. Franceschelli, Pessina, Lucumi, Zortea, Dominguez. All.: Italiano

Arbitro: Petrescu (Romania).

Marcatori: 17’ Zaragoza (C), 66’ rig., 74’ Bernardeschi (B)

Ammoniti: Radu (C), Rueda (C), Moriba (C), Holm (B)