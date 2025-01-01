Bologna, Niccolini: "Ci sono mancate velocità e qualità. Ecco quando torna Immobile"
Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del pareggio tra Bologna e Torino nella nona giornata della Serie A 2025/26 (0-0 il risultato finale), è intervenuto Daniel Niccolini. Il vice tecnico rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.
23.10 - Inizia la conferenza stampa di Daniel Niccolini.
Quanto ha inciso il post Firenze nella gara di oggi?
"Giocando ogni tre giorni non sempre possiamo essere lucidi e fare prestazioni di altissimo livello. Abbiamo incontrato una squadra fisica contro la quale non era facile trovare spazi. Forse ci è mancata la giocata del singolo o un calcio pizzato che spesso può aiutare contro squadre che si chiudono così tanto. Forse è mancata anche velocità e qualità nei passaggi".
A che punto è l'inserimento di Bernardeschi?
"Penso che Fede abbia fatto una buona partita. Si è sacrificato molto in fase difensiva ed ha avuto qualche chance da fuori. Penso che abbia giocato bene".
Come giudica la prestazione dei due attaccanti Dallinga-Castro?
"La staffetta non era programmata. Oggi per loro non era facile contro una difesa a 5. Si sono sacrificati trovando pochi spazi. Oggi non era facile per loro".
Come giudica la prestazione di Dominguez?
"È entrato con impegno, ma subentrare a gara in corso non è mai facile, specie quando si è triplicati così".
Vi sentite una grande squadra?
"Ci sentiamo un grande gruppo. Poi tra partita e partita si possono perdere lucidità e condizione fisica, oggi secondo me siamo stati un po' lenti e ci è mancato il guizzo del campione. Abbiamo fatto più del 70% di possesso palla ma ci teniamo questo punto".
Quanto manca ad Immobile per tornare?
"A breve sarà pronto. Penso o settimana prossima o dopo la sosta, non so i tempi precisi".
Come sta Vincenzo Italiano?
"Sta molto meglio, oggi è riuscito a venire prima al centro sportivo e poi allo stadio. Ha visto la partita dallo spogliatoio e l'ha vissuta come fa di solito in campo. Vedremo se venerdì tornerà ad allenare".
Ha deciso Freuler o voi di non giocare?
"Remo fa quasi sempre 900 minuti e veniva da un trittico di gare giocate per intero e oggi abbiamo deciso di farlo rifiatare".
Come ha reagito Italiano al pareggio di Firenze?
"Non era contentissimo perché avevamo la partita in mano".
23.17 - Termina la conferenza stampa di Daniel Niccolini.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.