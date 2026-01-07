Bologna, obiettivo Fazzini se partirà Fabbian. Possibile trattativa con la Fiorentina

Il mercato del Bologna potrebbe scaldarsi presto. Nelle ultime ore, come vi abbiamo raccontato nella giornata di oggi, la Lazio ha infatti messo nel mirino Giovanni Fabbian per provare a rinforzare il suo centrocampo, con i felsinei che lo valutano 15 milioni di euro e i biancocelesti pronti a offrire un po' meno per poi iniziare la vera e propria trattativa.

Nel caso in cui il giocatore dovesse lasciare l'Emilia Romagna nel corso delle prossime settimane ecco che il Bologna virerebbe su Jacopo Fazzini, centrocampista attualmente alla Fiorentina, per sostituire lo stesso Fabbian. Ancora è presto per parlare di operazione intavolata me se i pezzi del domino dovessero iniziare a cadere ecco che l'ex Empoli, che è ai box da fine novembre per problemi fisici, entrerebbe nel mirino di Sartori e Di Vaio.