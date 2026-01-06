Fiorentina, Fazzini non si muove a gennaio: Vanoli e il club scommettono sul cuore viola

Quale destino attende Jacopo Fazzini? Il Corriere dello Sport cerca di fare luce sulla situazione riguardante il centrocampista italiano classe 2003, prelevato dall'Empoli e in cerca di luce propria con la maglia viola. In 15 partite tra tutte le competizioni è ancora a secco di gol e assist, ma un problema alla caviglia lo ha tenuto fuori causa per oltre un mese e da ieri finalmente ha cominciato a rivedere il campo.

Il cammino per il ragazzo di 22 anni però è delineato. L'obiettivo più prossimo è tornare nella lista di convocati di Paolo Vanoli per la maxi sfida all'Olimpico contro la Lazio domani sera, ma l'intenzione è di prendersi la Fiorentina. Vuole dimostrare di valere l'investimento estivo compiuto dal club gigliato in estate (12 milioni complessivi), mentre è chiaro il sentimento forte che prova per la Viola, essendo tifoso fin da bambino.

Ecco, coach Vanoli vuole proprio ripartire da qui, da giocatori come Fazzini, mossi da emozioni più forti. E in tutto questo, secondo quanto riferito dal quotidiano romano, godrebbe del pieno sostegno della società. Mentre la richiesta di prestito viene prontamente smentita, perché il classe 2003 non vuole altro che la Fiorentina nei prossimi 6 mesi. Lasciare a gennaio è fuori discussione, dunque.