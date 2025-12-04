Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bari, prosegue la contestazione dei tifosi: Curva Nord vuota contro il Pescara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Tommaso Maschio
Oggi alle 21:04Serie B
Tommaso Maschio

Dopo aver annunciato per lunedì 8 una protesta contro le multiproprietà e la famiglia De Laurentiis, la tifoseria organizzata del Bari ha annunciato con un nuovo comunicato che non sarà presente in Curva Nord per la sfida contro il Pescara che si giocherà proprio lunedì chiedendo a tutto il resto dei tifosi di unirsi a loro e lasciare tutto il San Nicola vuoto per protestare contro la proprietà:

"Cari tifosi del Bari,
Viviamo giorni bui. E lo sappiamo. Negli ultimi anni le cose hanno preso una brutta piega e non solo per la deficitaria situazione di classifica che la nostra squadra sta attraversando.

Come sappiamo tutti, il “pesce puzza dalla testa”: se la società è assente, menefreghista e arrogante, lo diventano in automatico anche i suoi tesserati, forti della “protezione” della presidenza. Proprio come avvenuto durante e dopo la brutta sconfitta di Empoli. C’è chi ha scelto di boicottare la squadra, chi invece, come noi, ha deciso di contestare in presenza, cercando in tutti i modi di essere espressione del malcontento di tutti, compresi coloro che stanno preferendo la disafezzione a gradoni e kilometri.

Abbiamo scelto di essere sempre presenti perché negli anni abbiamo imparato che la maglia non si abbandona mai, perché il rumore è meglio di un silenzio nel quale i De Laurentiis gongolano e ne approfittano per proseguire nella mal gestione. Perché, soprattutto, non è una manciata di milioni di euro di incassi a mettere in ginocchio questa famiglia che, dove vuole, investe. E vince. Questa divisione interna alla tifoseria, come rimarcato tante volte, giova solo alla presidenza che, in nome del “dividi et impera”, ringrazia e sorride, quando potrebbe essere colpita con maggior efficacia se solo imparassimo a rispettarci gli uni con gli altri.

𝐏𝐄𝐑 𝐐𝐔𝐄𝐒𝐓𝐎, 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐏𝐄𝐍𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐃𝐀𝐋𝐋𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐑𝐈𝐄 𝐏𝐎𝐒𝐈𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋𝐈, 𝐂𝐇𝐈𝐄𝐃𝐈𝐀𝐌𝐎 𝐀 𝐓𝐔𝐓𝐓𝐈 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐑𝐎 𝐈 𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈 𝐓𝐄𝐍𝐆𝐎𝐍𝐎 𝐀𝐈 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐑𝐈 𝐁𝐈𝐀𝐍𝐂𝐎𝐑𝐎𝐒𝐒𝐈, 𝐃𝐈 𝐔𝐍𝐈𝐑𝐒𝐈 𝐀 𝐍𝐎𝐈 𝐄 𝐒𝐂𝐄𝐍𝐃𝐄𝐑𝐄 𝐍𝐔𝐎𝐕𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐈𝐍 𝐏𝐈𝐀𝐙𝐙𝐀 𝐋𝐔𝐍𝐄𝐃𝐈̀ 𝟖 𝐃𝐈𝐂𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝐎𝐑𝐄 𝟏𝟏, 𝐈𝐍 𝐏𝐈𝐀𝐙𝐙𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐅𝐄𝐓𝐓𝐔𝐑𝐀, 𝐏𝐄𝐑 𝐏𝐎𝐈 𝐋𝐀𝐒𝐂𝐈𝐀𝐑𝐄 𝐋𝐎 𝐒𝐓𝐀𝐃𝐈𝐎 𝐕𝐔𝐎𝐓𝐎 𝐃𝐔𝐑𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐓𝐀 𝐁𝐀𝐑𝐈-𝐏𝐄𝐒𝐂𝐀𝐑𝐀 (causa divieto di trasferta, ormai divenuto un deterrente per la passione e un salvagente per chi gestisce l’ordine pubblico, sarà assente anche la tifoseria ospite), 𝐂𝐇𝐄 𝐒𝐈 𝐓𝐄𝐑𝐑𝐀̀ 𝐋𝐎 𝐒𝐓𝐄𝐒𝐒𝐎 𝐆𝐈𝐎𝐑𝐍𝐎, 𝐍𝐄𝐋 𝐏𝐎𝐌𝐄𝐑𝐈𝐆𝐆𝐈𝐎. 𝐈𝐋 𝐃𝐈𝐒𝐒𝐄𝐍𝐒𝐎, 𝐃𝐈𝐅𝐀𝐓𝐓𝐈, 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐄𝐑𝐀̀ 𝐃𝐔𝐑𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐋𝐀 𝐆𝐀𝐑𝐀, 𝐀𝐋𝐋’𝐄𝐒𝐓𝐄𝐑𝐍𝐎 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐎 𝐒𝐓𝐀𝐃𝐈𝐎, 𝐈𝐍 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐒𝐏𝐎𝐍𝐃𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐃𝐄𝐋𝐋’𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐒𝐎 𝐍𝐔𝐌𝐄𝐑𝐎 𝟔 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐂𝐔𝐑𝐕𝐀 𝐍𝐎𝐑𝐃. 𝐄𝐒𝐒𝐄𝐑𝐂𝐈, 𝐒𝐀𝐑𝐄𝐁𝐁𝐄 𝐋𝐀 𝐌𝐈𝐆𝐋𝐈𝐎𝐑 𝐑𝐈𝐒𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀. Il tutto dovrà svolgersi nel pieno rispetto degli spazi della nostra Città in cui si svolgerà la manifestazione.

Lo faremo, per chiedere che ci sia un incontro tra la società SSC Bari e le istituzioni, per capire quale direzione voglia intraprendere la famiglia De Laurentiis fino al 2028. Le stesse istituzioni che hanno funto da garanti consegnando il Bari nelle mani di questa proprietà e hanno concesso alla SSC Bari laute agevolazioni, adesso devono fare la loro parte per tirarci fuori da questo incubo. È una questione di credibilità. Lo faremo, per lanciare da Bari un messaggio forte contro la multiproprietà, ennesimo male assoluto di questo calcio che appartiene sempre più alla finanza e sempre meno ai tifosi.

Lo faremo, perché abbiamo – davvero – il Bari nel cuore".

