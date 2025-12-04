Milan, Ricci: "La Coppa Italia è un obiettivo. Polemiche? Pensiamo a giocare e vincere"
Il centrocampista del Milan Samuele Ricci ha parlato ai microfoni di Mediaset, prima della sfida contro la Lazio valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.
Quanto è importante questo trofeo?
"Molto importante, la Coppa Italia è un obiettivo e bisogna cercare di andare avanti. Oggi non basterà neanche il 100%, ma siamo pronti e carichi".
Pesano le polemiche di sabato?
"Ormai siamo abituati, in ogni partita c'è sempre un episodio a favore o contro. Dobbiamo andare in campo, divertirci e vincere".
