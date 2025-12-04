Bologna, Castro: "Vogliamo difendere la Coppa. Da Immobile ho tutto da imparare"

Ancora una volta decisivo Santiago Castro. L'attaccante argentino, subentrato dalla panchina, a tempo ormai scaduto ha regalato il passaggio del turno al suo Bologna, con un colpo di testa che ha mandato al tappeto il Parma. Queste le sue parole nel post gara ai microfoni di Mediaset: "Abbiamo fatto un po’ di fatica, ma il Parma ti fa giocare in questo modo. Eravamo in casa, sapevamo che, dopo la sconfitta dell’altra sera, dovevamo vincere. L’anno scorso abbiamo vinto la Coppa, vogliamo difenderla quest'anno".

Nella prima parte di gara eravate in difficoltà, poi siete venuti fuori:

"Il Parma ti fa fare queste partite, non è facile ma l’abbiamo risolta e abbiamo passato il turno".

Quanto puoi imparare da Immobile?

"Tutto, da piccolo guardavo le sue partite e i suoi gol, ora giocare con lui è una soddisfazione. Devo continuare a lottare e dare il massimo per la squadra, io sono giovane, ancora non so nulla sul calcio. Devo imparare da giocatori come lui e come Bernardeschi, è bello averli in spogliatoio".