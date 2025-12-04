Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, Castellanos: "Sconfitta di sabato? Pensiamo al campo. Sento la fiducia di tutti"

© foto di (C) Domenico Cippitelli
Oggi alle 20:53Serie A
Paolo Lora Lamia

L'attaccante della Lazio Valentin Castellanos ha parlato ai microfoni di Mediaset, in vista del match contro il Milan valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Ritrovate il Milan: è l'avversario migliore?
"Sappiamo che è una partita importante. Loro giocano molto bene, ma noi siamo nel nostro stadio e dobbiamo fare una partita importante per i tifosi".

Riscatto dopo le polemiche di sabato?
"Parliamo di campo, non dell'arbitro. Dobbiamo fare una prestazione importante".

Quanto senti la responsabilità?
"Essere attaccante della Lazio è una responsabilità. Ho la fiducia del mister e della squadra".

