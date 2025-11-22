Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, altra scossa di terremoto ai Campi Flegrei: vibrazioni avvertite anche al Maradona

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport
Oggi alle 19:23Serie A
Pierpaolo Matrone

A Napoli l'area flegrea è nuovamente scossa da un doppio evento sismico che ha fatto tornare la paura tra i residenti. Intorno alle 18.55 del 22 novembre, l’Osservatorio Vesuviano ha registrato due scosse a distanza di pochi secondi l’una dall’altra, entrambe percepite con grande chiarezza soprattutto nelle zone di Agnano e Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche nei quartieri limitrofi di Bagnoli e Fuorigrotta, spingendo molti cittadini a uscire in strada.

Secondo le prime rilevazioni, come riferito dall'Osservatorio, l’epicentro sarebbe stato localizzato in mare, al largo di Coroglio, a una profondità di circa 3 chilometri. La magnitudo della scossa più forte non è stata ancora ufficializzata, ma l’intensità percepita lascia immaginare un evento di rilievo.

Le vibrazioni sono state avvertite anche nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona, dove alle 20.45 è in programma la sfida tra il Napoli di Antonio Conte e l’Atalanta di Raffaele Palladino. Diverse segnalazioni sono arrivate proprio dai tifosi già presenti nell’area, anche se al momento non risultano criticità per l’impianto o per lo svolgimento del match.

