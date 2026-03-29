Bologna, a fine anno Skorupski può partire: sirene dall'Arabia per il portiere polacco

Con Federico Ravaglia ritenuto fondamentale per il presente e per il futuro, il Bologna potrebbe prendere in considerazione l'idea di separarsi da Lukasz Skorupski. Il contratto del portiere polacco con i felsinei scade nel giugno del 2027 ma, da un paio d'anni - come riferisce il Corriere dello Sport - è allettato dalle sirene provenienti dall’Arabia: sul tavolo un contratto con numeri almeno raddoppiati rispetto a quelli che percepisce a Bologna.

Fino ad ora non ha mai nascosto questa sua tentazione anche con gli stessi capi del Bologna, ma alla fine dei giochi è sempre rimasto. Visto l'impiego sempre più massiccio di Ravaglia, a giugno Skorupski potrebbe cambiare idea e tale eventuale decisione non getterebbe certo nello sconforto la dirigenza rossoblù. L'esperto numero sta anche vivendo un'annata pesantemente condizionata dagli infortuni, quindi continuare a puntare su di lui potrebbe essere rischioso.

Cosa fare nel caso in cui si materializzasse il suo addio? Come già detto, Ravaglia è una certezza e lo è soprattutto per il futuro anche Massimo Pessina. In estate verrà valutato come muoversi con quest'ultimo, che potrebbe restare a fare il terzo oppure farsi le ossa per una stagione in Serie B o in C. Inevitabile che, in caso di cessione di Skorupski, arrivi a Casteldebole un nuovo portiere in grado di giocarsi il posto con Ravaglia.