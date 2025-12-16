Bologna quasi al completo: Skorupski e Vitik partono per Riad e c'è anche un giovane
Il Bologna si prepara a partire per Riad e giocare la Supercoppa Italiana 2025, che vedrà in prima battuta i rossoblù impegnati in semifinale contro l'Inter. Tante buone notizie per Vincenzo Italiano, a partire dai recuperi dall'infermeria: saranno infatti a disposizione il portiere Lukasz Skorupski e il difensore Martin Vitik, rimasti fuori di recente per i rispettivi infortuni ma rientrati nella lista dei convocati per l'imminente impegno in Arabia Saudita.
Con Vitik ancora non al meglio, Italiano ha deciso di portare con sé anche il giovane Bodin Tomasevic, che integrerà a livello numerico la schiera dei centrali di difesa. Assente in tal senso invece Nicolò Casale, che rimarrà a Casteldebole a lavorare per recuperare al meglio dagli acciacchi. Fuori anche Remo Freuler, recuperato invece e regolarmente convocato il numero uno Skorupski, che potrebbe quindi riprendersi la titolarità della porta, lasciata al dodicesimo Ravaglia nelle ultime uscite.
Di seguito la lista al completo dei calciatori del Bologna convocati dal loro allenatore Vincenzo Italiano per disputare la semifinale della Supercoppa Italiana contro l'Inter (venerdì sera, ore 20:00).
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Tomasevic, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.
