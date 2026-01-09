Sartori spettatore di Cremonese-Cagliari: due gli obiettivi in campo per il suo Bologna
Spettatore d'eccezione ieri sulle tribune dello 'Zini' di Cremona per il match fra Cremonese e Cagliari, terminato 2-2: il direttore sportivo del Bologna Giovanni Sartori.
Obiettivo del dirigente felsieno, riporta il sito 1000cuorirossoblu, era osservare due dei calciatori scesi in campo. Uno per parte.
Il primo è Tommaso Barbieri, esterno destro classe 2002 cresciuto nelle giovanili della Juventus e dall'estate 2024 nelle fila grigiorosse, mentre il secondo risponde al nome di Juan Rodriguez, difensore centrale classe 2005 uruguaiano arrivato alla società sarda lo scorso agosto dal Penarol.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Le più lette
2 Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile