La soddisfazione più grande di Angelozzi da DS: "Aver preso Gatti dai dilettanti"

© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 00:30Serie A
Dimitri Conti

Lunga intervista nelle scorse ore per Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, che nel corso della chiacchierata con l'emittente Radiolina ha raccontato anche quale sia stata la soddisfazione più grande nella sua carriera da dirigente calcistico fino a qui.

Ha rivelato Angelozzi: "Per me è Federico Gatti. L’ho visto giocare nei dilettanti del Nord Italia: c’erano lui e Daniel Boloca, entrambi a Fossano, e volevo prenderli tutti e due quando ero allo Spezia. Tuttavia, la società all’epoca non era convinta di portare due dilettanti in Serie B, quindi abbiamo preso Boloca e lasciato Gatti lì. L’anno dopo, quando siamo andati in Serie A, Gatti giocava ancora nei dilettanti. Io ero in disaccordo con la società, sono andato via dallo Spezia portando con me Boloca e avevo promesso a Gatti che, se trovavo una squadra, lo avrei preso con me.

Prosegue e conclude nel suo racconto Angelozzi: "Così a novembre, a Frosinone, ho avuto la possibilità di prenderlo: era svincolato e lo ho portato con noi. Contemporaneamente seguivo Gatti: a gennaio era alla prova, io volevo trattarlo ma la sua società inizialmente non voleva cederlo. Alla fine siamo riusciti a chiudere l’accordo".

