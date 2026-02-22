Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni delle prossime gare del 26° turno
Mancano altre sei partite per chiudere il 26° turno di Serie A, che ancora deve veder scendere in campo diverse big, come Atalanta e Napoli (l'una contro l'altra), ma anche Milan e Roma. Di seguito le ultime di formazione raccolte dagli inviati di TMW, gara per gara, con tre novità nello scacchiere di Allegri: De Winter, Loftus-Cheek e Pulisic.
GENOA-TORINO - Domenica 22 febbraio, ore 12.30
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Ellertsson; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Zapata. Allenatore: Baroni.
ATALANTA-NAPOLI - Domenica 22 febbraio, ore 15.00
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Giovane, Vergara; Hojlund. Allenatore: Conte.
MILAN-PARMA - Domenica 22 febbraio, ore 18.00
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato).
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
ROMA-CREMONESE - Domenica 22 febbraio, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Tsimikas; Zaragoza, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella; Vardy, Djuric. Allenatore: Nicola.
FIORENTINA-PISA - Lunedì 23 febbraio, ore 18.30
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Ndour, Brescianini, Solomon; Kean. Allenatore: Cavalletto (Vanoli squalificato).
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Iling Jr; Stojlkovic. Allenatore: Hiljemark.
BOLOGNA-UDINESE - Lunedì 23 febbraio, ore 20.45
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Sohm, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano.
UDINESE (4-4-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet, Zemura; Atta, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp; Zaniolo, Gueye. Allenatore: Runjaic.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 64 (26 partite giocate)
Milan 54 (25)
Napoli 50 (25)
Roma 47 (25)
Juventus 46 (26)
Como 45 (26)
Atalanta 42 (25)
Sassuolo 35 (26)
Lazio 34 (26)
Bologna 33 (25)
Udinese 32 (25)
Parma 29 (25)
Cagliari 29 (26)
Torino 27 (25)
Genoa 24 (25)
Cremonese 24 (25)
Lecce 24 (26)
Fiorentina 21 (25)
Pisa 15 (25)
Verona 15 (26)