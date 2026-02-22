L'Inter scappa: 2-0 al Lecce, Milan lontanissimo. E Chivu: "Tutto aperto in Champions col Bodo"

Il Bodo/Glimt non ha distratto l'Inter, Chivu ha deciso la trasferta di Lecce con due intuizioni. Sta tutto qui nella vittoria per 2-0 dei nerazzurri al Via del Mare contro i pugliesi, firmata da Mkhitaryan e Akanji, proprio due subentrati per indirizzare una gara che si stavo complicando fin troppo per meriti degli avversari. Tutto in un ambiente surreale per i fischi riservati dallo stadio giallorosso all'indirizzo di Bastoni dopo il caso Kalulu del Derby d'Italia, con polemiche e critiche conseguenti. I tre punti agguantati, però, permettono di staccare il Milan a +10 in cima alla classifica del campionato, imponendo ad Allegri e ragazzi una vittoria obbligata col Parma. Pressione psicologica con messaggio velenoso, oltre che mazzata alla Serie A.

Un successo dovuto anche ad un retroscena, ossia l’intuizione di Mario Cecchi, match analyst rimasto nello staff dopo l'era Simoen Inzaghi. Poco prima della sostituzione avrebbe confidato al resto dello staff dell'Inter "se metti Mkhitaryan, la decide lui". Profezia realizzata e gioia condivisa da tutti i membri della panchina, con abbraccio simbolico tra Cecchi stesso, coach Chivu e Kolarov. "Mi complimento coi ragazzi, è tutto merito loro, è un gruppo fantastico che si mette a disposizione con tutto quello che ha. Capiscono i momenti e capiscono quello che vogliamo fare in questa stagione", il commento nel post-partita del tecnico dell'Inter. "Ora ci aspetta una partita importante martedì, è tutto aperto e ce la giocheremo fino in fondo", con chiaro riferimento alla gara di ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt, dopo la sconfitta per 1-3 nel primo round.

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce in corsa per la salvezza, invece ha analizzato lucidamente la sconfitta subita in casa: "Potevamo fare meglio in avanti ma abbiamo affrontato una squadra veramente forte, che ci ha concesso poco. A volte siamo stati un po' frenetici nella manovra offensiva, la squadra ha retto per 75', peccato per i calci piazzati. Dimarco è un cecchino nel mettere questi palloni. Peccato, un po' troppa Inter per noi, ma devo dire che la squadra ha messo in campo tutto quello che aveva".