Vojvoda e Caqueret stendono la Juve. 0-2 Como allo Stadium: le analisi di Spalletti e Fabregas

Altra sconfitta, dolorosissima per la Juve e reazione non arrivata. Juventus-Como è terminata con il punteggio di 0-2, deciso dalle reti di Vojvoda, con la complicità di Di Gregorio, nel primo tempo e di Caqueret nella ripresa. Rammarico per i bianconeri, che dopo Inter e Galatasaray si sono inchinati anche ai lariani di Cesc Fabregas.

Le parole di Spalletti.

Dopo la partita il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha analizzato la sconfitta partendo da un commento sull'episodio che ha dato il vantaggio al Como su errore di Di Gregorio, l'ennesimo in questa stagione: "Di Gregorio non ha nessuna responsabilità in più dei compagni, probabilmente poteva fare meglio ma questa palla potevamo non perderla: la situazione che si subisce è sempre condivisa in parti comuni. Dal punto di vista della prestazione posso dire che è stata condizionata dal primo gol, tu tenti di riprenderla con delle pressioni individuali e loro ti portano in giro con la loro qualità e il loro palleggio. Poi diventa tutto più difficile, per la tredicesima volta prendi gol al primo tiro in porta e chiaramente questo porta ad avere delle difficoltà".

Le parole di Fabregas.

Visibilmente soddisfatto invece il tecnico del Como Cesc Fabregas, e non potrebbe essere altrimenti: "Restare dentro la gara è fondamentale se vuoi vincere questo tipo di partite contro una squadra fortissima, che ha svoltato col nuovo mister. La squadra ha fatto una partita top e una cosa diversa rispetto alle altre partite, che è stato fare il secondo gol. Quando giochi contro questi avversari e non fai il secondo gol ti mangiano, il mio portiere ha fatto solo una parata in tutta la partita e questo vuol dire che i ragazzi hanno fatto una grandissima partita".