Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 febbraio

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 febbraioTUTTO mercato WEB
Oggi alle 01:00Serie A
Alessandra Stefanelli
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

ROMA, DOPO MANCINI ECCO CRISTANTE: IL CENTROCAMPISTA PRONTO AL RINNOVO FINO AL 2029. FONSECA NON PORTA RANCORE: "AL MILAN MI SONO DIVERTITO TANTISSIMO MA MERITAVO PIÙ TEMPO”. RETROSCENA JUVENTUS: IL COMO CI AVEVA PROVATO PER KOSTIC E PUÒ TORNARE ALLA CARICA IN ESTATE. TORINO, MAXI PLUSVALENZA PER CAIRO? HOFFENHEIM E FRIBURGO SEGUONO CON INTERESSE GINEITIS

Prima le 350 presenze in giallorosso, poi il rinnovo. Bryan Cristante è pronto a legarsi ancora di più alla Roma. Un segnale importante da parte della società che dimostra di voler trattenere i propri giocatori simbolo per dare continuità al progetto e allo stesso tempo anche un segnale di identità. Il centrocampista, dopo Mancini, sarà il secondo che il club capitolino andrà a blindare per le prossime stagioni.
Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, a breve dovrebbe essere messo tutto nero su bianco. Il giocatore andrà in scadenza nel 2027 ma il club giallorosso andrà a prolungare fino al 2029 con un'opzione per un'ulteriore stagione.

Tredici vittorie consecutive tra Ligue 1, Europa League e Coppa di Francia. Sembra rinata la carriera di Paulo Fonseca da quando siede sulla panchina del Lione. E' ormai alle spalle la brutta esperienza maturata l'anno scorso con il Milan, dove il tecnico portoghese venne esonerato a dicembre con modalità alquanto discutibili.
Dopo il pareggio con la Roma del 29 dicembre 2024 Fonseca si presentò in conferenza senza sapere dell'imminente sollevamento dall'incarico e, dopo aver appreso della nomina di Conceicao, dovette confermare l'addio ai giornalisti all'uscita da San Siro dopo il match. Il Milan annunciò poi formalmente il suo licenziamento il giorno successivo, con un comunicato di 31 parole.
A tornare sull'episodio è stato lo stesso allenatore, oggi intervistato da The Athletic: "Meritavo più tempo. Il Milan è un club fantastico e mi sono divertito molto. Mi dispiace davvero di non aver avuto tempo: la loro proposta era di cambiare il gioco. Cambiare una cosa che hanno fatto per così tanti anni non è facile; ci vuole tempo, soprattutto in Italia, dove è ancora più difficile, quasi impossibile". E ancora: "Abbiamo fatto partite fantastiche, giocando un calcio davvero buono. Dovevamo essere più costanti, è vero, ma cambiare qualcosa in Italia è davvero difficile".

Una di quelle partite che sanno di sliding doors. Perché la sfida di oggi all’Allianz Stadium avrebbe potuto vedere Filip Kostic con la maglia del Como e non con quella della Juventus. Come riferisce Tuttosport, in estate, infatti, il trasferimento sul lago era stato impostato, salvo poi saltare per il veto di Igor Tudor. Un paradosso, considerato lo spazio limitato che il tecnico gli ha poi concesso.
Oggi, invece, il serbo può diventare un’arma preziosa nella corsa al quarto posto e alla qualificazione in Champions League, obiettivo cruciale tanto per il prestigio quanto per le ricadute economiche. Contro il Como non sono ammessi passi falsi e sulla corsia sinistra Kostic si candida a una maglia da titolare, pronto a mettere al servizio della squadra le sue accelerazioni e i cross taglienti.
Il suo contratto scade il 30 giugno e alla Continassa non sembrano orientati al rinnovo. Eppure l’ex Eintracht Francoforte vuole giocarsi le ultime carte per convincere la dirigenza. Con Luciano Spalletti aveva avuto un impatto importante: gol pesanti contro Fiorentina e Napoli, oltre a prestazioni convincenti sin dall’esordio sulla panchina bianconera. In estate il Como potrebbe tornare alla carica a parametro zero, ma attenzione anche alle piste estere. Un suo grande estimatore come José Mourinho, dopo averlo già allenato al Fenerbahçe, potrebbe pensare di riabbracciarlo al Benfica.

Gli occhi della Bundesliga seguono da vicino Gvidas Gineitis, il giovane centrocampista del Torino che sta vivendo un momento di grande crescita. Le sue prestazioni non sono passate inosservate agli scout tedeschi, con club come Hoffenheim e Friburgo che hanno già monitorato il giocatore all’Olimpico Grande Torino in vista della prossima sessione estiva di mercato. D'altro canto il lituano rappresenta uno dei pochi calciatori dai quali il club granata potrebbe ricavare una plusvalenza significativa, considerando il suo acquisto dalla SPAL quattro anni fa per una cifra modesta di poche decine di migliaia di euro.
La parabola del classe 2004 è stata sorprendente: a inizio stagione, dopo la sconfitta del Torino a San Siro contro l’Inter, Gineitis era sparito dalle rotazioni di Marco Baroni, limitandosi a sporadiche apparizioni. Solo dal match contro la Cremonese del 13 dicembre il mediano classe 2004 è diventato titolare quasi fisso, saltando solo alcune gare per infortuni agli adduttori o alla coscia. Da allora, in otto delle undici partite successive, è sceso sempre in campo dal primo minuto, confermando le attese sul suo talento.
Questo rendimento ha rilanciato l’interesse dei club tedeschi: Hoffenheim lo segue da vicino per rinforzare la mediana, mentre anche il Friburgo lo ha inserito nei propri radar. Corteggiamenti destinati a intensificarsi se Gineitis continuerà a essere protagonista nel girone di ritorno con il Torino, diventando una pedina preziosa per il club granata sia sul campo sia in ottica mercato. Lo riporta Tuttosport.

IL PSG GETTA LA SPUGNA: SALDATO IL DEBITO CON MBAPPÉ, IL FRANCESE RICEVE 60,9 MILIONI. MARSIGLIA, CHI SARÀ IL NUOVO PRESIDENTE? SMENTITE LE VOCI SU PAULINE GAMERRE. IL RETROSCENA DI SPORT: ALEMANY TENTÒ DI VENDERE GAVI AL PSG, DECO BLOCCÒ L'OPERAZIONE

Il Paris Saint-Germain ha versato a Kylian Mbappé i 60,9 milioni di euro stabiliti dalla sentenza emessa lo scorso 16 dicembre dal Conseil de prud'hommes, mettendo così la parola fine a una delle controversie più chiacchierate. Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il club parigino ha reso noto il testo integrale della decisione, come imposto dal dispositivo del tribunale del lavoro. Nello stesso comunicato, la società ha annunciato che non presenterà ricorso in appello, dichiarando chiuso in via definitiva il procedimento giudiziario.
Le voci - La somma complessiva riconosciuta all’attaccante è frutto di diverse voci contrattuali rimaste in sospeso. La parte più consistente, pari a 36.666.680 euro, riguarda la terza tranche del premio alla firma. A questa si aggiungono 17.250.000 euro relativi agli stipendi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2024. Il club ha inoltre corrisposto 1.725.000 euro per ferie maturate, 1.500.000 euro come premio etico riferito allo stesso periodo primaverile e ulteriori 150.000 euro per le ferie calcolate sul premio etico.
Mbappé aveva avviato l’azione legale circa un anno e mezzo fa, rivendicando il pagamento delle somme previste dal contratto. Con l’accredito dei 60,9 milioni di euro, la vicenda si chiude ufficialmente.

Pablo Longoria è stato di fatto ridimensionato nel suo ruolo: presidente dell'Olympique Marsiglia dal 2021, lo spagnolo è stato spostato verso funzioni più istituzionali dal proprietario Frank McCourt, che ha deciso di rafforzare l’area sportiva affidando maggiori responsabilità a Medhi Benatia, dimessosi lo scorso fine settimana ma ora nuovamente centrale nel progetto.
La mossa apre inevitabilmente la caccia a un nuovo presidente operativo, profilo che McCourt starebbe valutando insieme allo stesso Benatia. Nelle ultime ore era emersa un’indiscrezione destinata a far discutere: secondo L'Équipe, tra i nomi sondati ci sarebbe stato quello di Pauline Gamerre, attuale direttrice generale del Red Star FC.

L’estate 2023 avrebbe potuto segnare una svolta epocale nella carriera di Gavi. Il Barcellona, alle prese con una delicata situazione finanziaria, aveva valutato uno scambio clamoroso con il Paris Saint-Germain: Fabián Ruiz e Marco Verratti in cambio del giovane centrocampista cresciuto a La Masia. L’arrivo di Luis Enrique sulla panchina parigina aveva ulteriormente rafforzato l’interesse del PSG, convinto di mettere le mani su uno dei talenti più puri della sua generazione.
Retroscena su Foyth e l'addio di Alemany - A fermare l’operazione è stata però l’intermediazione di Deco e, soprattutto, la ferma volontà dello stesso Gavi di restare a Barcellona. Una decisione che ha cambiato il corso degli eventi e consolidato il giovane spagnolo come simbolo del progetto blaugrana, incarnando la continuità e l’identità del club. Secondo quanto riportato da Sport, quell’affare mancato ha anche accelerato l’uscita di Mateu Alemany dalla direzione sportiva. L’ex dirigente aveva infatti tentato anche di portare a Barcellona Juan Foyth, un’operazione voluta esclusivamente da lui e da Xavi, ma bloccata dalle eccessive richieste economiche del giocatore.
Oggi Gavi rappresenta un punto fermo del Barça, simbolo di lealtà e talento, dimostrando che a volte la scelta di restare può rivelarsi più decisiva di un trasferimento milionario.

Articoli correlati
Vojvoda e Caqueret stendono la Juve. 0-2 Como allo Stadium: le analisi di Spalletti... Vojvoda e Caqueret stendono la Juve. 0-2 Como allo Stadium: le analisi di Spalletti e Fabregas
...con Giocondo Martorelli ...con Giocondo Martorelli
Ma il Napoli c'è ancora per lo Scudetto? Maldonado: "La Lazio rimontò 9 punti alla... Ma il Napoli c'è ancora per lo Scudetto? Maldonado: "La Lazio rimontò 9 punti alla Juve"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 febbraio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 febbraio
Ma il Napoli c'è ancora per lo Scudetto? Maldonado: "La Lazio rimontò 9 punti alla... Ma il Napoli c'è ancora per lo Scudetto? Maldonado: "La Lazio rimontò 9 punti alla Juve"
Fabregas sulle pressioni per il Como: "Leggerezza 0%, vogliamo fare grandi gare per... Fabregas sulle pressioni per il Como: "Leggerezza 0%, vogliamo fare grandi gare per vincere"
Borghi: "Cagliari, centrato l’obiettivo. Per la Lazio campionato ponte verso la Coppa... Borghi: "Cagliari, centrato l’obiettivo. Per la Lazio campionato ponte verso la Coppa Italia"
Inter, Akanji pensa al Bodo: "All'andata concesso tanto e giocato male, errori da... Inter, Akanji pensa al Bodo: "All'andata concesso tanto e giocato male, errori da limitare"
Mkhitaryan entra e segna: "Non è solo l'esperienza". Ora il Bodo: "Per il futuro... Mkhitaryan entra e segna: "Non è solo l'esperienza". Ora il Bodo: "Per il futuro dell'Inter"
Condò: "Lazio in stagione di transizione, Sarri sta facendo scrutini sui calciatori"... Condò: "Lazio in stagione di transizione, Sarri sta facendo scrutini sui calciatori"
Udinese, Runjaic: "Zaniolo forte, ma non è ancora 'freddo'". E svela quando torna... Udinese, Runjaic: "Zaniolo forte, ma non è ancora 'freddo'". E svela quando torna Kamara
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Ma il Napoli c'è ancora per lo Scudetto? Maldonado: "La Lazio rimontò 9 punti alla Juve"
2 Condò: "Lazio in stagione di transizione, Sarri sta facendo scrutini sui calciatori"
3 Mkhitaryan entra e segna: "Non è solo l'esperienza". Ora il Bodo: "Per il futuro dell'Inter"
4 Inter, Akanji pensa al Bodo: "All'andata concesso tanto e giocato male, errori da limitare"
5 Borghi: "Cagliari, centrato l’obiettivo. Per la Lazio campionato ponte verso la Coppa Italia"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni delle prossime gare del 26° turno
Immagine top news n.1 L'Inter scappa: 2-0 al Lecce, Milan lontanissimo. E Chivu: "Tutto aperto in Champions col Bodo"
Immagine top news n.2 Vojvoda e Caqueret stendono la Juve. 0-2 Como allo Stadium: le analisi di Spalletti e Fabregas
Immagine top news n.3 Lazio, Sarri: "Stasera ero nervoso, stagione maledetta per motivi che non sto qui a dire"
Immagine top news n.4 Lazio, esami immediati per Rovella: si teme la frattura della clavicola, le ultime
Immagine top news n.5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.6 Rovella si è fermato un'altra volta: quante partite ha saltato da quando gioca nella Lazio
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica: la Lazio supera il Bologna ed è nona, Cagliari a +8 sulla Fiorentina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.2 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 febbraio
Immagine news Serie A n.2 Ma il Napoli c'è ancora per lo Scudetto? Maldonado: "La Lazio rimontò 9 punti alla Juve"
Immagine news Serie A n.3 Fabregas sulle pressioni per il Como: "Leggerezza 0%, vogliamo fare grandi gare per vincere"
Immagine news Serie A n.4 Borghi: "Cagliari, centrato l’obiettivo. Per la Lazio campionato ponte verso la Coppa Italia"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Akanji pensa al Bodo: "All'andata concesso tanto e giocato male, errori da limitare"
Immagine news Serie A n.6 Mkhitaryan entra e segna: "Non è solo l'esperienza". Ora il Bodo: "Per il futuro dell'Inter"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Bianco: ”mi porto a casa tre punti fondamentali a questo punto del campionato”
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Ceccaroni: "Strada giusta, ma dobbiamo continuare così. Il Südtirol? Squadra tosta"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Calabro: “ provo un sentimento di rabbia per il risultato”
Immagine news Serie B n.4 Carrarese-Monza 0-1, le pagelle: la decide Hernani su punizione
Immagine news Serie B n.5 Padova, Di Mariano: "Potevamo vincerla, ma è importante non aver perso. A Modena saremo nemici"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Bettella: "Venezia la più forte del campionato. Per noi ogni episodio è vita o morte"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Aronica: "Vittoria di carattere. Il rigore sbagliato non ci ha spezzati"
Immagine news Serie C n.2 Pergolettese, Tacchinardi: "Prestazione di livello, ma dovevamo essere più incisivi"
Immagine news Serie C n.3 Catania, Toscano: "Pensiamo solo al Giugliano. Per vincere serve qualcosa di straordinario"
Immagine news Serie C n.4 Pro Patria, Bolzoni: "Union Brescia squadra costruita per vincere. Per noi la salvezza vale una vita"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 28ª giornata: vittorie per Renate, Casertana e Cittadella. La classifica aggiornata dei tre gironi
Immagine news Serie C n.6 Atalanta, Samaden: "Siamo un modello virtuoso, Palestra e Bernasconi casi emblematici"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Napoli, Palladino vuole riaprire la corsa Champions
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Inter, Chivu vuole allungare in vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Che musica per l'Italdonne! Per i match con Svezia e Danimarca, esibizioni di Baby K e Toscano
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 15ª giornata: si chiude sul 2-2 il big match Lazio-Milan. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 15ª giornata: Sassuolo ko col Como Women, il Napoli pareggia. Classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Janogy: "Pinones Arce ci fa crescere umanamente. Trasmette serenità"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio-Milan al sabato e Inter-Roma la domenica. Il programma della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Dalla doppietta d'esordio alla Juve alla voglia di Europa. Janogy: "Fiorentina, rilanciamoci"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV