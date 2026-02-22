Pareggio senza gol a Cagliari: la Lazio ora è nona, per Sarri è "una stagione storta"

All’Unipol Domus non arriva la svolta che entrambe attendevano. Cagliari e Lazio si dividono la posta con uno 0-0 che chiude il sabato della ventiseiema giornata di Serie A, lasciando sensazioni contrastanti. I rossoblù fanno qualcosa in più, soprattutto nel primo tempo: colpiscono un palo con Ze Pedro e vedono annullarsi una rete nella ripresa per fuorigioco di Palestra, prima di restare in dieci per l’espulsione di Mina. Ma il gol non arriva.

La Lazio cresce nella seconda parte di gara senza però incidere davvero. Il pareggio, per quanto visto, può anche andar bene ai biancocelesti, che salgono a quota 34 ma scivolano al nono posto dopo il successo del Sassuolo. Il Cagliari, invece, tocca i 29 punti e continua a muovere la classifica.

La notizia più pesante della serata riguarda però Nicolò Rovella. Il centrocampista, alla prima da titolare dal derby di settembre, è stato costretto a uscire dopo circa un’ora per un problema alla spalla. Un rientro atteso e durato appena 60 minuti. In casa Lazio c’è apprensione: gli esami chiariranno l’entità dell’infortunio, non si esclude un problema alla clavicola.

Nel post-partita Maurizio Sarri ha ammesso: “Il risultato va anche bene, ma non mi sono piaciute alcune scelte. Qui hanno perso Roma e Juve, serviva più palleggio veloce. Oggi ero nervoso, questa è una stagione storta”. Dall’altra parte Fabio Pisacane ha difeso i suoi: “Siamo rimaneggiati ma i ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile. In queste difficoltà è fondamentale rialzarsi subito”.