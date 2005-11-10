Borja Valero promuove Mastantuono e Paz: "Scelta difficile per Scaloni. Franco farà più gol"

Il futuro dell'Argentina passa anche dal talento della nuova generazione. Tra i giovani candidati a raccogliere l'eredità di Lionel Messi ci sono Nico Paz e Franco Mastantuono, due profili che stanno attirando grande attenzione. Sul possibile confronto tra i due si è espresso Borja Valero, intervenuto ai microfoni di SportMediaset.

L'ex centrocampista della Fiorentina ha sottolineato la qualità delle alternative a disposizione del commissario tecnico Lionel Scaloni, ma ha anche indicato una sua preferenza sul piano realizzativo: "Penso che Franco farà più gol di Nico, ma sicuramente vorrei essere al posto di Scaloni, perché ha davvero una grande scelta", ha dichiarato l'ex giocatore spagnolo.

Borja Valero, che a Firenze ha vissuto una delle parentesi più importanti della propria carriera e ha scelto di continuare a vivere in città anche dopo il ritiro, ha poi dedicato un pensiero proprio a Mastantuono, arrivato in viola con grandi aspettative. Il consiglio dell'ex centrocampista è quello di immergersi completamente nella realtà fiorentina: "A Franco direi di vivere Firenze. Se riuscirà a entrare in sintonia con i fiorentini, si troverà sicuramente molto bene in città".