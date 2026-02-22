Non l'Arsenal, ma l'Inter: è regina dei gol da calcio d'angolo nei top 5 campionati d'Europa

Lo slancio in terzo tempo di Manuel Akanji su Siebert ieri, valso il 2-0 dell'Inter al Via del Mare contro il Lecce ha certificato la vittoria dei nerazzurri su un campo difficoltoso, contro un avversario ben organizzato e compatto. Risolvendo una trasferta impegnativa dopo la traversata compiuta nel giro di poche ore per essere partiti da Bodo, post-sconfitta per 1-3 nei playoff di andata di Champions League.

A Lecce l'Inter ha creato una voragine tra sé e il resto del campionato, staccando in particolar modo il Milan con 10 punti di distanza - in attesa del match contro il Parma - e potendosi così focalizzare immediatamente per il match di ritorno di Champions. Sullo sviluppo del primo corner guadagnato, è arrivato prima il gol di Mkhitaryan contro il Lecce, poi a seguire Akanji su battuta diretta di Dimarco. Ed è qui che l'occhio si è spostato sul dato delle reti segnate dai nerazzurri con questa modalità.

Un primato che spesso e volentieri è stato assegnato all'Arsenal nei 5 principali campionati europei, e invece da ieri sera è cambiato tutto. Infatti, l'Inter è passata al primo posto con 15 gol segnati da calcio d'angolo, con i Gunners a inseguire (14) e il Tottenham sul podio con 13 reti. A pari merito, con 11 centri, a dividersi quarta e quinta posizione invece due big tedesche come Bayern Monaco e Borussia Dortmund.