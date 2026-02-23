Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bayern, corsa contro il tempo: Neuer torna ad allenarsi, chance di rientrare con il Borussia?

Bayern, corsa contro il tempo: Neuer torna ad allenarsi, chance di rientrare con il Borussia?
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 19:11Calcio estero
Yvonne Alessandro

Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Manuel Neuer, ma per quanto? Il portiere tedesco e numero uno dei bavaresi ha riportato una lesione muscolare al polpaccio durante la partita contro il Werder Brema (3-0) di circa una settimana fa, saltando il secondo tempo della partita in questo e anche il match casalingo di sabato scorso contro l'Eintracht Francoforte (3-2). Jonas Urbig ha preso il suo posto, intanto però ci si domanda se il 39enne possa fare in tempo a rientrare per il big match di questo weekend con il Borussia Dortmund.

Se già in un primo momento l'infortunio non lasciava ben sperare, secondo quanto riferito da Kicker Neuer resta in forte dubbio per la gara da vertice di Bundesliga contro i gialloneri. Tuttavia, dalla giornata di oggi, si è accesa una nuova speranza per un impiego dell'estremo difensore, dato che è tornato ad allenarsi prima di quanto inizialmente ipotizzato. Tuttavia, si è trattato della prima sessione di lavoro individuale post-infortunio, perciò solamente il primo passo verso un possibile rientro.

Il capitano del Bayern è sceso in campo 18 volte in questa stagione di Bundesliga, mantenendo la porta inviolata in 5 occasioni. In Champions League ha collezionato 7 presenze, subendo 8 gol (due i clean sheet). Al netto delle prestazioni di Urbig, l'incrocio con il Borussia Dortmund è cruciale ai fini della classifica di Bundesliga, perché il Bayern Monaco in un colpo solo potrebbe dare la mazzata definitiva al BVB e al campionato tedesco. In caso di successo, logicamente.

