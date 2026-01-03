Sule in scadenza e a rischio addio: si gioca il futuro al Borussia Dortmund in 6 mesi

Per Niklas Sule i prossimi 6 mesi al Borussia Dortmund saranno decisivi. Secondo quanto riportato da Kicker, uno dei principali quotidiani tedeschi, nel centrale tedesco di 30 anni sono sempre state riposte forti aspettative quando è arrivato dal Bayern Monaco nel 2022 (a titolo gratuito). E dal club giallonero si aspettavano molto di più dal suo ingaggio.

Quanti guai

Tra numerosi infortuni e il lavoro su se stesso per perdere i chili di troppo - che gli hanno fatto perdere anche gli ultimi Europei con la Germania -, Sule ha dimostrato raramente il suo pieno potenziale, senza nemmeno diventare leader in campo con la maglia del BVB. E di recente un persistente problema a un dito del piede lo ha tenuto fuori più a lungo del previsto. Contro il Borussia Mönchengladbach in campionato, nell'ultima partita del 2025 del club tedesco, ha dimostrato il valore inespresso con una prestazione solida e impeccabile, eppure potrebbe non bastare.

Cosa filtra sul futuro

Il contratto di Sule scade in estate, precisamente il prossimo 30 giugno, e secondo quanto riferito dai colleghi tedeschi la soluzione più probabile è che l’ex Bayern Monaco e il Borussia Dortmund si separino. Così il 30enne tedesco si ritroverebbe svincolato e dunque nella posizione di poter essere ingaggiato da qualsiasi altro club a costo zero. Tuttavia, non è ancora stata presa una decisione finale: il BVB non avrebbe alcun vantaggio nel comunicare prematuramente a un giocatore che non sarà più necessario in futuro. Influirebbe sulla sua motivazione e poi perché la situazione potrebbe anche mutare in modo imprevedibile nell'arco di pochi mesi. Il dato di fatto è che dal 1° gennaio Sule può trattare liberamente con altri club interessati e senza l'obbligo di informare i gialloneri.