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Bove: "La Roma è partita bene, vediamo come si evolve la stagione. La Serie A è lunga"TMW
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 16:15Serie A
autore Giacomo Iacobellis
18.10.2026 16:15Serie A
Le parole del centrocampista scuola giallorossa, oggi al Watford, a margine della presentazione del suo docu-film "in un battito".
Edoardo Bove, intervenuto ai microfoni dei media a margine della presentazione del docu-film "In un battito", ha dato un suo giudizio anche sul campionato di Serie A. Di seguito le sue brevi dichiarazioni raccolte da TMW.
Le parole di Bove in zona mista
Un tuo giudizio sul campionato? Dove può arrivare questa Roma?
"La Serie A è un campionato lungo. La Roma è partita bene, però vediamo come si evolve la stagione".
Fonte: da Roma, Marco Campanella
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