Altra papera di De Gea e tris del Como: Douvikas firma l'1-3, Fiorentina alle corde
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Niccolò Righi
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Oggi alle 16:28Serie A
autore Niccolò Righi
18.10.2026 16:28Serie A
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Il Como cala il tris e si porta sul 1-3 contro la Fiorentina. Brutta palla persa da Goncalves sulla propria trequarti che innesca il contropiede lariano. La palla passassi piedi di Nico Paz che con una magia si crea un corridoio per Douvikas. Il centravanti greco entra in area, punta Dragusin e calcia trovando un errore grossolano di De Gea, che si fa passare la palla sotto al corpo.
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