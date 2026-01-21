Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bove riparte dall'Inghilterra. Chiellini annuncia: "Cerchiamo un attaccante". Le top news delle 22

Niccolò Righi
Niccolò Righi
Oggi alle 22:00
Niccolò Righi

Tra le operazioni che sta portando avanti il Pisa in questo calciomercato di gennaio che vede attivissimi i nerazzurri, c'è anche la nuova sistemazione da trovare al centravanti M'Bala Nzola (29 anni), messo fuori dalla porta nelle scorse settimane in maniera pubblica e per il quale c'è da studiare la giusta destinazione, così che possa essere rilevato il prestito con diritto di riscatto concordato l'estate scorsa con la Fiorentina. Su Nzola ci sono varie piste di mercato da poter seguire: una porterebbe a un romantico ritorno allo Spezia in Serie B, ma non mancano le trattative possibili anche in Serie A. E se nei giorni scorsi vi abbiamo dato conto di alcuni interessamenti come quelli del Cagliari e del Genoa, sembra invece da depennare dalla lista il Lecce che in queste ultime ore ha accelerato con forza su Cheddira, che lascerebbe anch'esso a metà stagione la sua attuale squadra, il Sassuolo che lo ha preso in prestito dal Napoli. E proprio il Sassuolo può essere una soluzione papabile per il futuro di Nzola. Come appreso da TMW, infatti, anche i neroverdi seguono le evoluzioni sul conto del centravanti angolano classe '96, che potrebbe essere inserito proprio al posto di Cheddira come soluzione alternativa al centravanti titolare Pinamonti.

Confermato i ritorni di Ibrahim Sulemana e Alberto Dossena al Cagliari, la notizia adesso è anche ufficiale. Sia gli isolani che l'Atalanta, proprietaria del suo cartellino e realtà in cui il centrocampista ghanese classe 2002 ha fatto formalmente rientro dal prestito al Bologna, hanno comunicato l'avvenuto trasferimento.

Luca Ranieri ha perso in poche settimane la fascia da capitano della Fiorentina e di recente anche il posto da titolare, essendo stato penalizzato dal passaggio a quattro dietro voluto da Vanoli per la sua Fiorentina. Inizialmente era stato utilizzato come terzino sinistro adattato, ma da quando Gosens è rientrato dall'infortunio, il destino ha riservato solamente panchine per il classe '99, sempre subentrato ma mai titolare nelle ultime partite. Lo stesso Ranieri, dotato di un certo carisma e di una personalità di spessore, non ha mai messo minimamente in discussione le scelte del suo allenatore, sia per quanto concerne la gerarchia per la fascia da capitano, che a proposito della titolarità venuta a mancare in favore di Gosens. Ma è logico che non stia vivendo con la massima tranquillità il momento in cui si è infilato. Tanto che, secondo quanto abbiamo appreso, nei giorni scorsi Ranieri è stato a colloquio con la dirigenza della Fiorentina e avrebbe aperto per primo ad andarsene già adesso, nel caso in cui la sua situazione fosse vista come un problema. Dal canto suo, però, la società toscana ha fatto presente di volerlo confermare in squadra, almeno fino al termine della stagione quando poi la possibilità potrà essere eventualmente valutata. Perché le cose cambino, serve un'offerta di alto valore.

E' pronta a ripartire la vita da calciatore di Edoardo Bove. Il centrocampista ex Roma e Fiorentina, che il 1 dicembre 2024 fu vittima di un malore in campo che gli ha impedito di continuare la carriera in Italia, riparte dall'Inghilterra dove da oggi è un nuovo giocatore del Watford. A renderlo ufficiale è lo stesso club di Championship attraverso la seguente nota: "Il Watford FC è lieto di annunciare l’ingaggio di Edoardo Bove. Il 23enne ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo con il club di Vicarage Road dopo la risoluzione consensuale del suo accordo con l’AS Roma".

Si muove il mercato attorno a Stefan Posch, difensore austriaco attualmente in forza al Como che potrebbe lasciare la squadra lariana e allo stesso tempo anche la Serie A in questo calciomercato di gennaio. Sul polivalente interprete della retroguardia classe 1997 c'è infatti il pressing del Mainz da qualche giorno a questa parte e potrebbero arrivare importanti novità nelle prossime ore. In tal senso, infatti, va sottolineato come il Como abbia appena anticipato il riscatto di Posch dal Bologna. Inizialmente previsto per la fine della stagione, quello in favore dei lombardi era un obbligo di riscatto condizionato da 5,5 milioni di euro: un investimento che il Como ha anticipato ed effettuato già adesso. Il senso è presto detto: essendoci di mezzo l'opzione obbligatoria a determinate condizioni al termine della stagione, per poterlo cedere altrove il Como ha preferito anticipare l'esborso, trattando così in via diretta la cessione di Posch con la sua prossima squadra, che dovrebbe essere il Mainz. Intanto nelle casse del Bologna entrano circa 5 milioni di euro. In questa prima parte di stagione con il Como, il 28enne austriaco ha raccolto 14 presenze in Serie A, ma è stato utilizzato prettamente da subentrante, con 384 minuti in questo campionato.

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky prima della partita con il Benfica: “Mateta o En-Nesyri per l’attacco, Kessié per la prossima stagione? Tante volte sapete le cose prima di me. Sul mercato in entrata, ho parlato giusto sabato quanto sia difficile migliorare a gennaio un gruppo come questo. Siamo alla finestra, stiamo facendo delle valutazioni in un ruolo dove avevamo Dusan Vlahovic, che purtroppo ha avuto un infortunio pesante. Non c’è niente in dirittura d’arrivo, ma mancano due settimane e siamo lì: se riusciremo a dare una mano a Spalletti lo faremo”.

