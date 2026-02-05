Esclusiva TMW Breda ricorda Nicola Salerno: “I grandi sono anche i più umili, costruiva sempre squadre per vincere”

“Nicola Salerno? I grandi sono anche i più semplici, lui aveva grandi capacità ed era una persona umile che faceva star bene tutto, dal magazziniere al giovane della Primavera”. Così a TuttoMercatoWeb.com Roberto Breda ricorda Nicola Salerno, direttore sportivo ex tra le altre di Udinese, Palermo, Watford, Salernitana, Messina e Catania. “Nonostante i budget a volte limitati - ricorda Breda - Salerno costruiva comunque squadre a vincere. Era un uomo d’altri tempi”.

Che mercato è stato quello di gennaio?

“Si è mossa la Fiorentina che ne aveva bisogno, non può certo rischiare di rimanere laggiù. Le facce nuove servono per dare una nuova atmosfera”.

E in B?

“Il Venezia sta crescendo molto. Vedo bene il Frosinone e il Monza e c’è il Palermo che è in crescita. Sara una B avvincente fino alla fine”.

