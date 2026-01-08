Brescianini alla Fiorentina, con un anno e mezzo di ritardo. È il secondo colpo viola di gennaio
La Fiorentina ha chiuso il suo secondo acquisto invernale, dopo l'arrivo in prestito con diritto di riscatto di Manor Solomon. In queste ore infatti, dopo il pareggio di ieri contro la Lazio, il club viola ha chiuso con l'Atalanta la trattativa per il centrocampista Marco Brescianini.
In attesa di poter ufficializzare l'arrivo di Fabio Paratici come nuovo responsabile dell'area tecnica, così, la Fiorentina continua nel proprio lavoro di rimodellamento della rosa seguendo anche le indicazioni date da Paolo Vanoli. Il tutto in attesa delle cessioni e degli ulteriori colpi, soprattutto sugli esterni d'attacco.
Per la Fiorentina si tratta di un'operazione in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo con la salvezza per circa 12 milioni di euro bonus compresi. Ovvero quanto più o meno speso dall'Atalanta per acquistare il cartellino del giocatore dal Frosinone (che dovette corrispondere il 50% dell'incasso al Milan) nell'estate del 2024. Quando, ironia della sorte, la Dea beffò proprio la Fiorentina e soprattutto il Napoli che era ad un passo dal suo acquisto prima di virare su McTominay. All'epoca anche la Fiorentina si era mossa con forza, senza però trovare le giuste condizioni economiche col club ciociaro. Ora tutti i pezzi del puzzle sono al proprio posto, con Brescianini che nelle prossime ore diventerà a tutti gli effetti un giocatore viola.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.