Milan, intesa di massima per Fullkrug. Tare però aspetta per chiudere

Niclas Füllkrug balza in pole position per l’attacco del Milan, anche se una decisione non è ancora stata presa. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, i rossoneri avrebbero trovato un accordo i massima con l’attaccante tedesco, in uscita dal West Ham, ma Igli Tare al momento non intenderebbe chiudere nel vero senso del termine.

L’intesa porterebbe a un trasferimento in prestito - secco o con diritto di riscatto è ancora tema aperto a discussioni - nel prossimo mercato di gennaio, con il Milan che coprirebbe gli 1,5 milioni di euro previsti dal contratto tra il tedesco e i londinesi nella seconda metà di stagione, in scadenza solo nel 2028.

Al momento, come detto, si tratta di un’intesa di massima che non dovrebbe portare alla chiusura in tempi rapidissimi. Tare vuole infatti scandagliare il mercato alla ricerca di nomi convincenti per Massimiliano Allegri, che aspetta un centravanti. Allo stesso tempo, in casa Milan è da capire il futuro di Santi Gimenez e Christopher Nkunku: in un anno, i rossoneri hanno investito circa 75 milioni di euro per i due, e sulla carta il messicano dovrebbe partire. Serve, però, trovare una soluzione. In questa stagione Fullkrug ha segnato in Premier gli stessi gol di Gimenez in Serie A: zero, in sette presenze nel massimo campionato inglese.