Dopo lo stop di Bergamo, l'Inter torna a vincere e batte 2-0 lo Stoccarda in Champions League. A breve la conferenza stampa di Cristian Chivu: diretta testuale a cura di TMW.

23.40 - Inizia la conferenza stampa.

Vittoria tutt'altro che scontata. Cosa c'è da migliorare ancora?

"Tanto ma questo è il nostro compito. Dobbiamo essere sempre la nostra miglior versione, abbiamo l'obbligo di essere squadra. Oggi nonostante le difficoltà per la loro intensità abbiamo accettato certe cose. Siamo stati lucidi e abbiamo creato occasioni sia nel primo tempo sia nel secondo con le azioni dei due gol. Siamo stati sul pezzo con compattezza. Siamo contenti per la vittoria e per la nostra prestazione. Si vive di momenti e bisogna capirli e fare di tutto per portare a casa la vittoria".

Come sta Bastoni?

"Ha sentito un indurimento, domani dovrà fare un esame. Sembra che si tratti solo di questo, un problema che si portava da qualche giorno".

Nessuno ha questo attacco. Vuole gestire in qualche modo particolare questo attacco?

"Abbiamo tre attaccanti tutti bravi. Lautaro dopo 6 settimane e uno spezzone a Bergamo ha messo altri minuti nella gambe e siamo contenti perché quando segna un attaccante è una boccata d'aria e di fiducia. Siamo contenti anche di Pio e Marcus, per tutto quello che hanno fatto in questo periodo. Spero che rimangano a questi livelli anche se sappiamo che gli attaccanti vivono di momenti. Bisogna fare attenzione".

Cos'è cambiato dopo il primo quarto d'ora?

"Sapevamo che la loro intensità è alta, ci hanno messo anche qualità nel palleggio nel trovare gli uomini e nel fare combinazioni. Siamo stati bravi a rimanere lucidi aspettando i momenti giusti tirando fuori il coraggio quando avevamo la palla. Abbiamo avuto l'occasione con Barella e tante altre. Siamo consapevoli che le partite durano 95' e bisogna stare sul pezzo fino all'ultimo".

L'azione del gol di Lautaro è di una bellezza inaudita.

"Sono giocatori di altissimo livello. Non sottolineiamo gli interpreti, ha fatto la felicità di chi era in panchina, chi in tribuna, chi dietro e chi in mezzo al campo. Si doveva rimanere sul pezzo fino alla fine".

Avete raddrizzato la Champions. Come si giocano le altre due con Borussia e Liverpool?

"Ora penso al Genoa che devo affrontare due volte. Poi andremo a Frosinone e poi c'è il Dortmund. Conosciamo tutti la classifica, la strada è ancora lunga".

Dopo le prime due sconfitte c'era disorientamento. Adesso che ci sia stato uno cambio di mentalità?

"Cerchiamo sempre di rimanere sul pezzo, abbiamo una squadra molto ambiziosa che vuole essere competitiva e che non fa drammi quando si perde. Manteniamo un equilibrio, cerchiamo di essere un gruppo che quando scende in campo cerca sempre di essere ambiziosa e competitiva".

Ci dà un giudizio su Sucic?

"Mi è piaciuto nel primo tempo, è andato sempre in appoggio ha cercato la verticalità. Ha fatto una buona gara, siamo contenti del suo rendimento. Ha margine di crescita. Il rigore non l'ho visto dal vivo, ha calciato in mezzo se non sbaglio. E' un buon battitore".

23.52 - Finisce la conferenza.