Cerca opportunità, visiona, vigila, studia, riflette. L'emergenza di uomini, soprattutto per quanto riguarda la profondità della rosa, è però un dato di fatto. Quelli che erano i timori sulla tenuta fisica di John Stones si sono rivelati fondati. Il centrale inglese è più spesso ai box o in infermeria che a disposizione di Christian Chivu ad Appiano Gentile. Per questo la strategia dell'Inter per il calciomercato di gennaio potrebbe cambiare ma solo per quel ruolo. Sulle altre posizioni, invece, la strategia come detto pare già definita e stabilita.

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Quali sono i nomi emersi finora?

Tra i nomi emersi ci sono Chris Richards, statunitense del Crystal Palace, Finn Jeltsch, giovane talento dello Stoccarda, e Oliver Provstgaard, danese della Lazio, valutato circa 40 milioni. Attenzione anche a Mario Hermoso, in scadenza con la Roma nel giugno 2027, possibile occasione a parametro zero (ma solo per la prossima sessione di mercato), e all'argentino Ignacio Ovando, classe 2007 del Rosario Central. Molto dipenderà però dal futuro di Yann Bisseck e dalle condizioni fisiche di John Stones: senza un'uscita, o nuove garanzie sull'affidabilità dell'inglese, l'Inter potrebbe rinviare il grande investimento all'estate. E vivere ancora un gennaio da spettatrice interessata...