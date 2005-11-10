Il difensore della Roma Mario Hermoso ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il 2-2 nella sfida di Champions League contro il PSG.

Risultato che va bene alla Roma?

"Serve per come la squadra è entrata nella partita e per come l'ha giocata, contro una squadra che ha vinto le ultime 2 Champions: tanta roba. Sappiamo cosa fare, non molliamo il nostro stile di gioco. 1 punto importante, peccato per la mancata vittoria ma 1 è buono".

Felice ma non totalmente?

"Mancato delle occasioni per segnare, ma la squadra continua in questa classifica e anche in Serie A. Buon momento per la Roma, per la società e per i tifosi".

Obbligatorio vincere le prossime 2?

"Dobbiamo vincerle per continuare questa Champions".

Altro gol preso da corner e ci pensate allo scudetto?

"Per noi la cosa più importante è continuare a crescere, abbiamo un bel margine. Vogliamo lottare per tutto, abbiamo la qualità e la mentalità per farlo. Prendere tanti gol su calcio d'angolo è una cosa che dobbiamo migliorare".