Roma, Hermoso: "Scudetto? Vogliamo lottare per tutto, abbiamo la qualità per farlo"
Paolo Lora Lamia
Il difensore della Roma Mario Hermoso ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il 2-2 nella sfida di Champions League contro il PSG.
Risultato che va bene alla Roma?
"Serve per come la squadra è entrata nella partita e per come l'ha giocata, contro una squadra che ha vinto le ultime 2 Champions: tanta roba. Sappiamo cosa fare, non molliamo il nostro stile di gioco. 1 punto importante, peccato per la mancata vittoria ma 1 è buono".
Felice ma non totalmente?
"Mancato delle occasioni per segnare, ma la squadra continua in questa classifica e anche in Serie A. Buon momento per la Roma, per la società e per i tifosi".
Obbligatorio vincere le prossime 2?
"Dobbiamo vincerle per continuare questa Champions".
Altro gol preso da corner e ci pensate allo scudetto?
"Per noi la cosa più importante è continuare a crescere, abbiamo un bel margine. Vogliamo lottare per tutto, abbiamo la qualità e la mentalità per farlo. Prendere tanti gol su calcio d'angolo è una cosa che dobbiamo migliorare".