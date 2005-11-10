Pareggio per 2-2 tra Paris Saint-Germain e Roma al Parco dei Principi, con due gol per tempo che hanno regalato un punto fondamentale alla squadra di Gasperini.

Subito Hermoso, poi il pareggio di Zabarnyi

I giallorossi hanno sbloccato il risultato dopo appena 5 minuti: splendida azione personale da parte di Soule che dopo aver saltato un paio di avversari è arrivato sul fondo e ha messo il pallone dall'indietro, trovando al limite dell'area piccola Hermoso che non ha dovuto fare altro che appoggiare il pallone in rete con il sinistro per lo 0-1. Poco dopo la mezz'ora, però, è arrivato il pari del Paris Saint-Germain. Calcio d'angolo battuto dalla destra e colpo di testa di Zabarnyi, lasciato colpevolmente troppo solo da Ndicka, che non ha lasciato scampo a Svilar, per la rete dell'1-1 con il quale si è chiuso il primo tempo.

Roma all'attacco

A inizio ripresa tre potenziali occasioni da gol per la Roma. La prima con Hermoso, ancora una volta, che ha però mandato alto con il piatto da appena dentro l'area di rigore, la seconda con un destro secco di Pisilli, che ha trovato Safonov pronto a parare, con un grande intervento, e la terza ancora con il difensore spagnolo, che non si è però accorto del pallone che stava arrivando tra una selva di gambe ed ha colpito casualmente verso la porta del PSG.

Due rigori: perfetti Dembele e Malen

Il risultato è poi cambiato al 62'. Calcio di rigore assegnato per un fallo di Wesley su Hakimi e penalty trasformato da Dembele, che ha spiazzato Svilar con il piatto destro. Al 78', poi, il nuovo pareggio, questa volta con un tiro dagli undici metri di Malen, assegnato per fallo di mano di Vitinha. Ottimo anche l'olandese, come sempre glaciale. Nel finale sia il PSG che la Roma hanno provato a vincere la partita, con il 2-2 che però è rimasto fermo fino alla fine.