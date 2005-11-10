Col pareggio della Roma contro il PSG e la vittoria dell'Inter contro lo Stoccarda, è andata in archivio la quinta giornata della prima fase della Champions League. Col pareggio dei giallorossi al Parco dei Principi resta solo il Real Madrid a punteggio pieno, primo in solitaria a quota 15 punti. Alle sue spalle proprio i campioni in carica e al terzo posto il Como che si tiene dietro per differenza reti Barcellona, Liverpool e Betis. Risale l'Inter, ora 12esima, mentre Roma e Napoli sarebbero attualmente fuori anche dai play off alla luce del 25° e del 28° posto

Real Madrid – 15 (+10)

PSG – 13 (+15)

Como – 12 (+14)

Barcellona – 12 (+11)

Liverpool – 12 (+7)

Betis – 12 (+4)

Arsenal – 11 (+5)

Manchester City – 10 (+5)

Sporting – 10 (+4)

Dortmund – 10 (+2)

Aston Villa – 9 (+5)

Inter – 9 (+4)

Club Brugge – 9 (+1)

Galatasaray – 9 (0)

Bayern – 8 (+6)

Fenerbahce – 8 (-4)

Stoccarda – 7 (+1)

Atl. Madrid – 7 (+1)

Manchester Utd – 7 (0)

Bodo/Glimt – 7 (-4)

LASK – 6 (0)

FC Porto – 6 (0)

RB Lipsia – 6 (-4)

Villarreal – 6 (-5)

Roma – 5 (+2)

Shakhtar – 4 (-1)

Viking – 4 (-3)

Napoli – 4 (-5)

Lilla – 4 (-5)

PSV – 4 (-5)

AEK – 3 (-7)

Feyenoord – 3 (-8)

Sabah FC – 3 (-9)

Lens – 3 (-14)

Slavia Praga – 1 (-5)

Slovan Bratislava – 0 (-18)