Champions League, la classifica dopo 5 giornate: Como 3°, oggi Roma e Napoli sarebbero fuori
Simone Bernabei
Col pareggio della Roma contro il PSG e la vittoria dell'Inter contro lo Stoccarda, è andata in archivio la quinta giornata della prima fase della Champions League. Col pareggio dei giallorossi al Parco dei Principi resta solo il Real Madrid a punteggio pieno, primo in solitaria a quota 15 punti. Alle sue spalle proprio i campioni in carica e al terzo posto il Como che si tiene dietro per differenza reti Barcellona, Liverpool e Betis. Risale l'Inter, ora 12esima, mentre Roma e Napoli sarebbero attualmente fuori anche dai play off alla luce del 25° e del 28° posto
Real Madrid – 15 (+10)
PSG – 13 (+15)
Como – 12 (+14)
Barcellona – 12 (+11)
Liverpool – 12 (+7)
Betis – 12 (+4)
Arsenal – 11 (+5)
Manchester City – 10 (+5)
Sporting – 10 (+4)
Dortmund – 10 (+2)
Aston Villa – 9 (+5)
Inter – 9 (+4)
Club Brugge – 9 (+1)
Galatasaray – 9 (0)
Bayern – 8 (+6)
Fenerbahce – 8 (-4)
Stoccarda – 7 (+1)
Atl. Madrid – 7 (+1)
Manchester Utd – 7 (0)
Bodo/Glimt – 7 (-4)
LASK – 6 (0)
FC Porto – 6 (0)
RB Lipsia – 6 (-4)
Villarreal – 6 (-5)
Roma – 5 (+2)
Shakhtar – 4 (-1)
Viking – 4 (-3)
Napoli – 4 (-5)
Lilla – 4 (-5)
PSV – 4 (-5)
AEK – 3 (-7)
Feyenoord – 3 (-8)
Sabah FC – 3 (-9)
Lens – 3 (-14)
Slavia Praga – 1 (-5)
Slovan Bratislava – 0 (-18)