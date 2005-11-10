Un turno infrasettimanale decisamente particolare quello che si è giocato in Serie B, con la 13ª giornata che ha regato diversi colpi di scena (CLICCA QUI per il punto completo); o meglio ha regalato due ribaltoni in panchina, perché nella mattinata sono stati esonerati Fabio Gallo a Vicenza, già rimpiazzato da Davide Dionigi, e Matteo Andreoletti a Empoli. Ora, una terza panchina sembra essere a rischio. Il ko per 3-0 subito contro il Mantova, potrebbe infatti costare caro al trainer dell'Arezzo Cristian Bucchi.

A riferire la notizia, i colleghi di amarantomagazine.it, che evidenziano una prestazione scialba da parte degli amaranto. Al momento, dalla sala stampa del 'Martelli' non sono giunte dichiarazioni, vedremo a breve.