Turno infrasettimanale infausto in B. Può saltare un'altra panchina: ad Arezzo Bucchi in bilico
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Claudia Marrone
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Oggi alle 23:07Serie B
autore Claudia Marrone
25.11.2026 23:07Serie B
Dopo risultati giudicati eccessivamente altalenanti, la proprietà potrebbe optare per un ribaltone, nonostante la fiducia rinnovatagli poco tempo fa
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Un turno infrasettimanale decisamente particolare quello che si è giocato in Serie B, con la 13ª giornata che ha regato diversi colpi di scena (CLICCA QUI per il punto completo); o meglio ha regalato due ribaltoni in panchina, perché nella mattinata sono stati esonerati Fabio Gallo a Vicenza, già rimpiazzato da Davide Dionigi, e Matteo Andreoletti a Empoli. Ora, una terza panchina sembra essere a rischio. Il ko per 3-0 subito contro il Mantova, potrebbe infatti costare caro al trainer dell'Arezzo Cristian Bucchi.
A riferire la notizia, i colleghi di amarantomagazine.it, che evidenziano una prestazione scialba da parte degli amaranto. Al momento, dalla sala stampa del 'Martelli' non sono giunte dichiarazioni, vedremo a breve.
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