LE PAGELLE DELL'INTER (di Alessio Del Lungo)

Martinez 6,5 - Non riesce a trasmettere quella sicurezza che ci si aspetterebbe dal portiere dei nerazzurri, ma ancora una volta è in crescita e lo dimostra con la parata su Fuhrich, sulla cui conclusione si fa trovare pronto. È l'unica volta in cui viene impegnato.

Bisseck 5,5 - Torna titolare, ma è ancora un po' arrugginito dal periodo in panchina. Non devastante come spesso ci ha abituato in progressione, disattento dietro, dove concede qualche chance con errori banali.

Akanji 6 - Meglio di altre volte, ma le imprecisioni non mancano. Non è ancora quello dello scorso anno, anche se l'intervento su El Khannouss nel finale è prodigioso ed evita che lo Stoccarda riapra il match.

Bastoni 6 - Finché è in campo il suo lo fa, mostrando la proverbiale personalità con la palla ai piedi. Poi il ko che tiene in ansia l'Inter.

Dal 41' Dimarco 6,5 - Secondo assist consecutivo dopo quello di Bergamo, questa volta per Lautaro Martinez. Contributo preziosissimo alla manovra, se non gioca è per meriti di Carlos Augusto, non per demeriti suoi.

Spence 6 - Gioca bene, si propone e a livello tecnico è anche abbastanza pulito. Un calciatore pagato più di 30 milioni di euro però non può sbagliare in quel modo in gol del genere, calciando senza fame e senza voglia addosso a Saimen. Per il resto conferma i progressi fatti vedere con l'Atalanta fino al 70', stupendo anche per la tenuta difensiva.

Barella 6 - Va vicino al gol colpendo un palo, ma spicca per corsa e generosità, come gli capita del resto sempre. In un momento in cui l'Inter non è brillantissima, lui è sempre pronto a sacrificarsi per il compagno. Per questo Chivu non ci rinuncia quasi mai.

Dall'86' Stankovic sv

Sucic 6,5 - Chivu gli dà fiducia, proponendolo come regista in assenza di Calhanoglu e Zielinski, ma lui non lo ripaga come dovrebbe. Troppo lento con la palla ai piedi, macchinoso e spesso anche impreciso. Poi però al 57' si prende la responsabilità di calciare il rigore ed è glaciale, proprio come a Bergamo. È la rete più importante da quando è a Milano.

Mkhitaryan 6 - In tanti si chiedevano se fosse giusto rinnovargli il contratto pure per questa stagione. La risposta la sta dando lui sul campo, con la consueta tranquillità, l'intelligenza tattica e le corse in copertura e in profondità. È sempre un fattore.

Dal 69' Jones 6 - Entra e fa il suo, mettendo minuti nelle gambe utili dopo l'infortunio.

Carlos Augusto 6,5 - Non c'è niente da fare, quest'anno non sbaglia una partita. Inizia da esterno, poi con l'infortunio di Bastoni passa centrale di sinistra e compie un salvataggio che vale da solo il prezzo del biglietto, togliendo dalla testa di Demirovic una palla che avrebbe spinto in rete. È in una forma strepitosa.

Esposito 6,5 - Jeltsch e Chabot si arrampicano su di lui, cercando invano di anticiparlo. Lavora spalle alla porta come un veterano, gestisce il pallone sempre con il pensiero di favorire un compagno e ha il merito di favorire il raddoppio di Lautaro con una sorta di velo. È sempre più indispensabile.

Dall'86' Diouf sv

Thuram 6,5 - Gioca con sicurezza, come se sapesse di essere superiore agli altri. Lo strapotere fisico è ormai cosa nota, ora però gestisce meglio i momenti della partita, capendo quando accelerare e quando invece è meglio rallentare la manovra. Se è questo è un calciatore totale e averlo è un privilegio.

Dal 69' Lautaro Martinez 7 - Dopo la manciata di minuti a Bergamo, oggi Chivu lo butta nella mischia a 21 dalla fine. Il risultato è sotto gli occhi di tutti ed è la dimostrazione dell'importanza che riveste per questa squadra. Il Toro, ancora visibilmente lontano dalla miglior forma, segna un gol da attaccante vero e va vicino alla doppietta con una giocata sontuosa. He's back.

Allenatore: Chivu 7 - Sotto pressione questo allenatore risponde presente. Spalle al muro, dopo un avvio in Champions deludente e con un 4-4 che aveva scatenato le ennesime critiche alla fase difensiva, ottiene il massimo: 3 punti e clean sheet. E pazienza se l'Inter non regala spettacolo, ci vogliono anche successi così.

LE PAGELLE DELLO STOCCARDA (di Marco Pieracci)

Seimen 6 - Preferito al più esperto Bredlow, rimpicciolisce la porta a Spence con la classica uscita in stile Neuer. Bravo e fortunato sul palo colpito da Barella, è reattivo nella risposta.

Jeltsch 5,5 - Strutturato per reggere l’urto dell’attacco nerazzurro, ma un po’ troppo timoroso nell’affrontare Thuram. Per poco non la combina grossa, con un retropassaggio illogico.

Dal 72' Jacquez 6 - Fa subito conoscenza con Lautaro, si immola nel finale.

Chabot 6 - Duello molto fisico con Pio Esposito, non si fa mettere sotto: rispetto al periodo italiano è un difensore molto più formato e sicuro dei propri mezzi.

Hendriks 5,5 - Rompe coraggiosamente la linea per andare a prendere Spence alto, sprezzante del pericolo negli interventi. Non riesce a chiudere sul 2-0.

Vagnoman 5 - Condotta prudente giustificata dal tipo di partita, facilità di corsa utile nei recuperi difensivi. Protagonista in negativo nell’episodio che indirizza la gara sui binari sbagliati.

Dal 64' Leweling 6 - Entra col piglio giusto, alza il livello.

Nartey 6 - Intercetta tanti palloni, alza la pressione con ferocia: è ovunque per impedire il fraseggio. Rapido nel ripartire, assicura quel filtro necessario per limitare gli inserimenti centrali.

Dal 72' Stiller 6 - Deve ritrovare la condizione ottimale, intanto mette minuti nelle gambe: non è al top, però la qualità del tocco è notevole.

Spalt 6 - Diciannove anni, tanta personalità: bypassato dai lanci lunghi in alcune fasi della partita, ma quando viene coinvolto nella gestione del possesso dimostra di avere le idee chiare.

Mittelstadt 6,5 - Regista aggiunto sotto mentite spoglie, perché non si limita al lavoro da onesto uomo di fascia: ispira anche la manovra dalla fascia riempiendo l’area di cross taglienti.

El Khannouss 5,5 - Istintivo nelle giocate, non particolarmente brillante nelle sue iniziative: controllato a dovere da Bastoni e Carlos Augusto, si muove bene ma gli manca sempre il colpo finale.

Dall'84' Tiago Tomas sv

Demirovic 5,5 - Attaccante vecchia maniera, fastidioso da affrontare perché sa come farsi rispettare: dalle corsie esterne piovono traversoni, arriva quasi sempre in ritardo.

Fuhrich 6 - Parte largo a sinistra per creare pericoli tagliando verso il centro, va a cercarsi la posizione migliore: la difesa dell’Inter ci mette un po’ per decodificarne il movimento tra le linee.

Dal 64' Undav 6 - Il grande escluso, una volta dentro fa vedere di che pasta è fatto: cuce il gioco, dà sempre l'impressione di poter far male.

Allenatore: Hoeness 5,5 - La scelta di tenere fuori dalla formazione iniziale alcuni big è abbastanza sorprendente, col senno di poi non si rivela azzeccata.