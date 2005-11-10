Il presidente Lotito ha trovato un tesoro. Quello che gli ha "regalato" Gennaro Gattuso con il fantastico inizio di stagione della Lazio. Delle difficoltà di un mercato estivo a costo zero non c'é traccia dopo questa prima parte di campionato. Il tecnico ha valorizzato tutto il materiale umano che gli è stato messo a disposizione. Vecchio e nuovo. Il boom economico, in questo caso, va a braccetto con i formidabili risultati sportivi. proprio quello di cui aveva bisogno il patron Lotito per uscire da una situazione a a dir poco complessa,

MANDAS, TAYLOR, ISAKSEN...

Proviamo a fare qualche esempio di questo "titolo Lazio" che sta volando. Il primo nome può essere quello del portiere, Mandas. Come ricordano le statistiche uno dei top della Serie A. Acquistato per un milione di euro oggi ne vale almeno 20. E vista la carenza di portieri di valore stiamo parlando di un "titolo" che potrebbe ancora crescere. Stesso discorso per il centrocampista Taylor che ha visto in questi primi cinque mesi raddoppiare e forse anche di più la sua quotazione passando dai 17 milioni di investimento ai quasi 40 di valutazione. E cosa dire di Isaksen pagato da Lotito 12 milioni e oggi quotato 30 milioni.

OCCHIO A NOSLIN E MUSSOLINI

Le buone notizie per la Lazio coinvolgono altri giocatori. Da Fioriani-Mussolini cresciuto nel vivaio e oggi valutato 15 milioni, a Provstgaard che con i bonus costerà alla Lazio quattro milioni e oggi ne vale 20 a Noslin che ha visto raddoppiare la sua quotazione (da 15 investiti a 30). Plusvalenze positive arrivano anche da Doekhi, Diogo Leite, Pedraza, Dele Bashiru. Anche uno degli ultimi arrivati il centravanti Pinamonti ha visto crescere il valore del suo cartellino. Gattuso ha compiuto anche questo piccolo miracolo sportivo-economico. E ora si aspetta una ricompensa. Quale? Che nessuna delle stelle b iancoceleste sia ceduta nel mercato invernale